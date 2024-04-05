Legendary, Dune üçlemesini bitirecek film için resmen yeşil ışığı yaktı. Yönetmen Denis Villeneuve, film için çalışmalara başladı.

Frank Herbert tarafından kaleme alınan bilim kurgu serisi Dune, Dennis Villeneuve’nin imzasını taşıyan filmlerle beyaz perdeye uyarlanmıştı. Serinin ikinci filmi de geçtiğimiz ayın başında vizyona girmiş ve gişeyi alt üst etmişti. Yalnızca gişede değil, eleştirmenlerden de tam puan alarak yılın en iyi filmlerinden biri olmayı başarmıştı.

Bu kadar başarının ardından yeni Dune filminin gelmesi bekleniyordu ancak henüz resmî bir açıklama yoktu. Dün gece beklenen haber geldi ve Legendary, Dune 3 için yeşil ışığı yaktı.

Üçüncü filmin adı “Dune: Messiah” olabilir

İlk olarak Variety tarafından duyurulan habere göre Villeneuve, üçüncü filmi geliştirmek için Legendary ile çalışmalara başladı. Ayrıca ünlü sinemacının aynı şirketle “Nuclear War: A Scenario” isimli, nükleer savaş temalı bir film de çekeceği duyuruldu. Bu filmin Dune 3’ten önce mi sonra mı olacağı belirsiz.

Dune 3 hakkında şimdilik pek detay yok ancak Villeneuve daha önceki açıklamalarında serinin bir sonraki kitabı “Dune: Messiah”ı uyarlamak istediğini belirtmişti. Yani üçlemeyi ve Paul Atreides’in hikâyesini bitirecek bu filmin “Dune: Messiah” ismine sahip olma ihtimali oldukça fazla.

Dune: Part Two, bu yılın şimdiye kadarki en başarılı filmi

Dune: Part Two, mart başında vizyona girdikten sonra çok büyük bir başarı yakaladı. Bu başarı hâlen de devam ediyor. Öyle ki film, 2024'te şimdiye kadar çıkan filmler arasında en çok hasılat elde eden film konumunda. Box Office Mojo verilerine baktığımızda dünya çapında 631 milyon dolar kazandığını görebiliyoruz.