Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları bir kez daha sandık başına gidecek. Başkanlık seçimlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan astronot da oy verecek.

Seçimler, insanların görüşlerini ifade etmeleri için onlara sunulan fırsatlardan bir tanesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kasım ayında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde Amerikan halkı sesini duyurmaya çalışacak.

Bu seslerden biri ise gezegenimizin dışından gelecek. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli olan NASA astronotu Kate Rubins de seçimlerde oyunu kullanabilecek. Böylece bir de Dünya dışından seçmen oyu göreceğiz.

ABD’de sandıklara çağrı sürüyor

ABD seçimleri aslında ülkemizdeki seçimlerden daha farklı oluyor. Başkanlığa aday olan kişilerin, Beyaz Saray’a çıkması için 538 delegeden 270’inin oyunu alması gerekiyor. Bir eyalette seçimi kazanan, o eyaletteki bütün senatörleri kazanıyor. Seçim sürecine katılım ise genelde beklenen seviyeye ulaşamıyor.

Bu yıl 3 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde oy hakkı olduğu açıklanan astronot Kate Rubins, yaptığı açıklamada “Herkesin oy vermesinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

Rubins sözlerine “Bunu uzaydan yapabiliyorsak yeryüzündeki insanların yapması da sanırım çok zor olmayacaktır.” diye devam etti. Rubins şu anda diğer iki astronot ile birlikte Rusya’da Star City’de bulunuyor. Ekim ayında uzaya gidecek olan astronot, ISS’te 6 ay geçirecek.

Astronottan oy çağrısı

Rubins, alçak yörüngede olması gibi nedenlerin kendisinin oy verme hakkını kullanmasına engel olmayacağını ifade etti. Ayrıca oy vermenin demokrasiye katılım açısından oldukça önemli olduğunu dile getirirken, uzaydan oy vermenin bir onur olduğunu söyledi.

ABD özünde bir arada bulunan bir grup ülkeden oluşuyor ve NASA’nın bulunduğu Houston da Rubins dahil pek çok astronotun evi olarak biliniyor. Houston eyalet yasaları ise kişilerin seçimlerde uzaydan oy kullanabilmesine izin veriyor. Astronotlar görev kontrolle birlikte uzaktan oy kullanıyor. Rubins, 2016’da da Shane Kimbrough ile birlikte uzaydan oy kullanmıştı.