Dünya’ya En Yakın Kara Delik Keşfedildi:

Bilim insanları, bugüne kadar keşfedilmiş kara delikler arasında Dünya’ya en yakın olan ve en küçük kara delikler arasında yer alan bir kara delik keşfetti. Kara delik, bizden 1.500 ışık yılı uzaklıkta, kırmızı dev aşamasında olan bir yıldıza eşlik ediyor.

Ohio Eyalet Üniversitesi’ndeki bilim insanları, gözlemlediğimiz uzayda önemli bir keşfe imza attılar. ‘Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’ dergisinde yayınlanan bu keşif, bugüne kadar keşfedilen en küçük kara delikler arasında yer alan ve Dünya’ya en yakın olan kara delikti. Kara deliğe ‘The Unicorn’ ismi verildi.

The Unicorn, küçük boyutlu olarak anılsa da Güneş’ten 3 kat daha fazla kütleye sahip. Yine de bu, diğer kara deliklerle karşılaştırıldığında bir kara delik için oldukça düşük kalıyor. Kara deliğin keşfiyse bu yapıyı keşfetmek için yapılan özel bir çalışma sayesinde olmadı. Bilim insanları, birden fazla teleskop aracılığıyla toplanan verileri incelerken bir köşeye kendini saklamış bu kara deliği şans eseri gördü.

Astronomide önemli bir keşif:

Bu kara deliğin küçük boyutlu olması, astronomi çalışmalarında büyük bir önem taşıyor. Bilim insanları yakın geçmişe kadar kara deliklerin çok büyük yapılar olduklarına inanıyorlardı. Fakat geçtiğimiz yıl yayınlanan bir araştırmayla evrende ‘en küçük kara deliklerden daha küçük kara deliklerin’ yer aldığı yeni bir sınıf tanımlanmıştı. Bunun ardından gözler küçük kara delikler aramaya başlamıştı.

Kara deliğin keşfi, eşlik ettiği kırmızı dev aşamasında olan bir yıldızın incelenmesi sayesinde gerçekleşti. Yıldızdan elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, veriler ışığında şans eseri kara deliği buldu. Veriler, yıldızdan gelen ışığın yörüngesinin etrafında yoğunluk ve görünüm olarak değiştiğini gösteriyordu. Bu da bir kara deliğe işaret ediyordu.

Kara delik, Dünya’ya 1.500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bilim insanları, bu gibi keşiflerin uzayda büyükten küçüğe tüm kütlelerden kaç kara deliğin var olduğunu daha iyi belirlemelerine yardımcı olacağını umuyorlar. Her bir kara delik keşfinde hangi yıldızların yok olduğu ve hangi yıldızların yok olmak üzere olduğu hakkında ipucu elde ediliyor.