Trump, DSÖ'ye Yapılan Finansmanı Keseceklerini Söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle ilgili çalışma toplantısı sırasında DSÖ'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne yapılan finansmanı keseceklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişiye bulaşan koronavirüs sebebiyle bazı kişi ve kurumlar tarafından eleştiri oklarının hedefine oturtulmuştu. Örgütü eleştirenler arasına bir kişi daha katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü’nü suçladı. The Guardian’ın aktardığı bilgilere göre salı günü koronavirüs çalışma grubu toplantısında konuşan Trump, DSÖ'yü hedef tahtasına oturttu. Trump, ABD’nin örgüte sağladığı maddi destek konusunda da çeşitli tehditlerde bulundu.

Trump’tan Dünya Sağlık Örgütü’ne eleştiriler:

ABD, şu an dünyada en çok koronavirüs vakası görülen ülke olmasının yanı sıra virüs sebebiyle yaşanan ölümlü vakalarda da üçüncü sırada bulunuyor. ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü koronavirüse karşı beceriksizlikle itham ederken kritik bilgilerin dünya ülkelerinden saklandığı yönünde de suçlamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü’nün geç kaldığını söyleyen Trump, “Bilmeleri gerekiyordu ve muhtemelen biliyorlardı. Bu konuya dikkatli bir şekilde eğileceğiz ve DSÖ'ye harcanan parayı askıya alacağız” ifadelerini kullandı.

Donald Trump, devam eden koronavirüs krizi konusunda daha önce Obama yönetimini, kendi hükûmet ajanslarını, Demokrat Parti'yi, medyayı ve Çin’i suçlamıştı. Şimdi bu listeye Dünya Sağlık Örgütü de katılmış oldu.

Trump’ın, DSÖ'ye verilen finansman desteğini askıya alacaklarını belirtmesi sonrası bir gazeteci, bu finansmanın salgın sırasında mı kesileceğini sordu. Trump ise “Bunu kesinlikle yapacağımızı söylemiyorum ancak konunun icabına bakacağız” dedi.