DSÖ: Türkiye, Asemptomatik Vakaları Açıklamalı

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Prof. Hans Kluge, Türkiye'de salgının seyri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Hastalıkla ilgili birçok konuya değinen Kluge, Türkiye'ye asemptomatik vakaları açıklaması çağrısında bulundu.

NTV'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına dair değerlendirmelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Prof. Hans Kluge, Türkiye'de salgının seyri ve yetkililerin aldığı önlemler hakkında konuştu.

Kış aylarına girmemizle salgının daha da artabileceğine vurgu yapan Kluge, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Önümüzde kasım ve aralık ayları var. Güney yarımkürede ise hijyen önlemleri sayesinde geçmişten çok daha az grip vakası olduğunu görüyoruz. En iyisini umalım ama en kötüsüne hazırlıklı olalım" ifadelerini kullandı.

'Sosyal yaşamı devam ettirmek için yeni yollar bulmak konusunda yaratıcı olmalıyız'

Özellikle Avrupa ülkelerinde yükselişe geçen vaka sayıları ve karantina tedbirleri hakkında konuşan Kluge, "Bizce karantina son çare olmalı. Bir yandan da artık şartlar değişti. Bugünkü karantina mart ayındaki karantina gibi olmayacaktır. İlkbaharda salgın hızlı geldi. Bilgiler kısıtlıydı. Okulları ekonomileri ve ülkeleri kapattık. Şimdiki tavsiyemiz orantılı ve hedefli önlemlerle toplumu da işin içine katmak. Çünkü önümüzdeki en büyük zorluk pandemi yorgunluğu. İnsanlar yoruldu ve salgından bıktı. Bunu anlıyorum iki genç kızım var ve bir yıllarını daha harcamak istemiyorlar. Sosyal yaşamı devam ettirmek için yeni yollar bulmak konusunda yaratıcı olmalıyız" dedi.

'Türkiye, yaşlıların korunmasında diğer ülkelerden çok daha başarılı'

Ülkemizin salgınla mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kluge, "Türkiye'de gördüklerimin beni çok etkilediğini söyleyebilirim. İnsanlar maske takıyor. Sosyal mesafeye uyuyor. Yeni yollar bularak sosyal hayata devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaşlıları korumada diğer ülkelerden çok daha başarılı olduğunu vurgulayan Prof. Hans Kluge, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her zaman rakamlara bakmak lazım. Nisan’a göre test kapasitesi 3 katına çıktı. Test ve takip son derece etkileyici. Fahrettin Koca’yı tebrik etmek istiyorum. Birkaç gün öncesine kadar vakalarda yüzde 70 düşüş vardı. Tabi şimdi tüm Avrupa gibi yüzde 50 artış var. Türkiye yaşlıların korunmasında diğer ülkelerden çok daha başarılı. Sağlık sistemi Covid dışındaki hastalıklarla da mücadele ediyor. Ama Türkiye 152 ülkeye yardım gönderdi. ABD’ye 2 uçak gönderdiler, İngiltere ve Almanya’ya destek oldular. Buna yaklaşabilen bir başka ülke yok."

'Türkiye'ye asemptomatik vakaların da açıklanması çağrısında bulunuyoruz'

Prof. Hans Kluge, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "hasta ve vaka sayısı farkı" açıklamasıyla ilgili gelen bir soruya "Burada anahtar nokta ülkenin gerekeni yapıyor olması. Yani virüs taşıyan ya da virüs şüphesi bulunan kişilerin karantinaya alınması. Hafif vakaların da karantina alınması çok önemli. Türkiye zaten bunu salgının başından beri yapıyor. Vaka tanımlamalarının standart hale getirilmesi durumu var. Bu konuda birçok ülkede sorun var. Türkiye de semptomatik vakalarda olduğu gibi semptom göstermeyen vakalar için de detaylı raporlama yapıyor. Ama temelde yapılan müdahalede bir farklılık yok. Bu konuda asemptomatik vakaların da açıklanması çağrısında bulunuyoruz" yanıtını verdi.

Türkiye'nin tüm vakaları DSÖ'ye açıkladığının da altını çizen Kluge, "Ankara'da bir ofisimiz var ve Türkiye'nin desteğiyle İstanbul'da da bir ofis kurduk. Bu anlamda çok yakın çalışıyoruz" dedi.

Kluge, "Türkiye'deki günlük vakaları paylaşabilir misiniz?" sorusu üzerine, "Yüzde 70, yüzde 50 gibi bir düşüş yaşandı vakalarda. Tam sayıları daha sonra sizinle paylaşabiliriz. Bu konuda çok net olmamız gerekiyor. Sağlık Konseyi toplantısına katıldığım için son rakamları bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

'Büyük olasılıkla aşı bu kışa yetişmeyecek'

COVID-19 aşı çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaşan Kluge, üçüncü aşama testlerinin devam ettiği 6 aşı çalışmasının olduğunu bildirdi. Henüz net bir yanıt alamadıklarını kaydeden DSÖ Avrupa Direktörü, "Çok fazla kişi üzerinde deneniyor. Ancak bu konuda henüz kimsede net bir yanıt yok. Büyük olasılıkla aşı bu kışa yetişmeyecek. Umarım gelecek yılın ortalarına hazır olur" dedi.

DSÖ'nün çabaları organize etmek için görülmemiş bir hızla çalıştığını vurgulayan Kluge, "Ancak bilimin zaman aldığını unutmamak gerekiyor. Yani aceleye getiremeyeceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Bazı testlere ara verildi. Ama bu beklenen bir durumdu. Zorlanacak bir durum değil yani birkaç ay daha var. Ama asıl konu üretilecek aşıya eşit ve adil olarak ulaşımın sağlanması. Özellikle yoksul ve tehlike altındaki insanlar açısından" dedi.