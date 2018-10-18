Bilim İnsanları Dünyanın En Büyük Canlısını Buldu

Denizlerin en heybetli varlıkları olan mavi balinalar, 'dünyanın en büyüğü' olma unvanını mantarlara kaptırmış durumda.

Bildiğiniz üzere mavi balina, yaklaşık 200 ton ağırlığı ve 2 otobüsü bulan (yaklaşık 30 metre) boyuyla dünyanın en büyük canlısı olarak adlandırılıyor(du). Sadece kalbi dahi 600 kilogram ağırlığında olan bu devasa varlıklar, artık 'dünyanın en büyük canlısı' olarak anılmayacak.

ABD'nin en büyük müze ve araştırma merkezi olarak adlandırılan Smithsonian Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada, tam 37 hektarlık (37.000 metre kare) bir mantar türü keşfedildi. Michigan Mantarı olarak adlandırılan bu organizmanın yaklaşık 400 ton ağırlığında olduğu ve 2500 yıla yakındır yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

ABD'li bilim insanı Matthew Taub tarafından yürütülen araştırmada, Yukarı Michigan yarımadasında yetişen miselyum (yeraltında veya başka maddelerin içlerinde yetişen mantar kümeleri) incelendi ve daha önce keşfedilmiş olan bu organizmanın dünyanın en büyük canlısı olabileceği kanaatine vardı. Yeni dönemde Michigan Mantarı ile ilgili araştırmalar devam edecek ve gerçekten de dünyanın en büyük canlısı olup olmadığına dair net bir kanaate varılacak. Fakat elde edilen verilerin, bu organizmanın yüksek ihtimalle 'dünyanın en büyük canlısı' unvanını almasına yeterli olacağı düşünülüyor.