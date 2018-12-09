Dünyanın En Büyük ve En Güçlü 6 Roketi

Uzay keşifleri için NASA ve diğer uzay ajansları, günümüze kadar dev roketler ürettiler. Bu roketler Ay'a, Mars'a ya da uzayın derinliklerine gönderilmek için inşa edildiler. Tarihteki en uzun roketlere gelin birlikte göz atalım.

Üretilen roketlerin boyutları, hem üretim zorluğu hem de lojistik zorluklar açısından çok önemli bir parametre. Tarih boyunca üretilen en uzun roketleri, listemizde derledik.

Space Launch System - 64.6 Metre

NASA'nın son dev roketi Space Launch System (SLS), Satürn 5 sınıfında bir roket. Dünya'nın yörüngesine ve yörüngenin dışına deneyler için ekipman ve kargolar iletilmek için tasarlanan SLS, 8.4 metre çapında ve 64.6 metre uzunluğunda. Roket, 70 tonluk yük taşıyabiliyor ve 130 tona kadar arttırılması hedefleniyor.

SpaceX Falcon Heavy - 70 Metre

SpaceX tarafından üretilen devasa roket, 70 metre uzunluğunda. Listedeki en uzun roket olmasa da en güçlü roket ünvanını elinde bulunduran Falcon Heavy, 64 ton ağırlığında. Falcon Heavy, tam gücüne ulaştığında, 18 Boeing 747 Jumbo Jet ile eşdeğer bir itme gücüne sahip oluyor. Falcon Heavy, aynı zamanda yeniden kullanılabilme özelliği sayesinde, listemizin en dikkat çeken roketi olabilir.

Delta 4 Heavy - 72 Metre

ABD'de üretilen dev roketin boyu tam olarak 72 metre. Roket 2004 yılında fırlatılmıştı fakat bir sensör hatası sebebiyle yörüngeye oturamadı. Sorun yaşamasından hemen sonra çözüldü. Roket son dönemde Ulusal Keşif Ofisi için hizmet etmekte. Delta 4 Heavy, Dünya'nın alçak yörüngesine kadar 24 ton, iletişim uyduları tarafından kullanılan yörüngeye kadar da 11 ton yük taşıyabiliyor.

Ares 1 Roketi - 100 Metre

2009 yılında fırlatılan Ares 1, yaklaşık 100 metre uzunluğundaydı. 2009 yılındaki yolculuk Ares 1'in ilk ve tek yolculuğu oldu. Dönemin başkanı Barack Obama, 2010 yılında Ares 1'in dahil olduğu uzay araştırma programını durdurdu.

Ill-fated N-1 - 104 Metre

Dev roketlerden en uzun ikinci roket, eski Sovyetler Birliği tarafından üretilmiş N-1 roketi. N-1, 104 metre uzunluğundaydı ve beş ayrı aşamadan oluşuyordu. Rus yetkililerin verdiği bilgiye göre N-1, 2.7 milyon kg ağırlığındaydı.

Üretilen devasa roket, 4 girişime rağmen başarı sağlayamamış ve uzaya ulaşamamıştı. 1969 ve 1972 yılları arasındaki denemelerin hepsinde roket infilak etmişti. Rusya, günümüzde çok daha düşük boyutlardaki roketleri uzaya fırlatmak için çalışıyor. Uzay konusunda başı çeken ülkelerden olan Rusya, yeni roket serisi Angara Roketleri'ni geliştirmeye başladı.

Mighty Saturn 5 - 110 Metre

Devasa roketlerin şampiyonu ünvanını elinde bulunduran Mighty Saturn 5 roketi, 1960ların sonunda 1970lerin başında ABDli astronotları Ay'a ulaştırmak için üretilmişti. Daha önce fırlatılan AresI-X ve diğer roketler gibi Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'den fırlatılmıştı.

Roketin uzunluğu tam 110 metreydi. Roket, Ay'a 45 ton, Dünya yörüngesine de 120 tona kadar ağırlığı taşıyabiliyor. Tam dolu yakıtla roketin ağırlığı 3 milyon kg'a kadar çıkıyordu.

NASA ve diğer uzay ajansları bugüne kadar ürettikleri devasa roketlerle genelde başarıya ulaşsalar da bazen kazalar da yaşandı. Genel olarak yaşanan kazaların ardından yapılan güvenlik iyileştirmeleri, bugünkü uzay endüstrisinin temellerini attı. Gelecekte üretilecek roketlerin, günümüzdekilerden her anlamda üstün olduğunu göreceğiz.