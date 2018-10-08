Askeri disiplinler ve taktikler zaman içerisinde değişse de hava üstünlüğünün önemi hiç değişmiyor.

Birinci dünya savaşı yıllarında tahtaların üzerine gerilen bezlerle ateşin içinde doğan tek pervaneli, iki ya da üç kanatlı uçaklar savaşın ilk defa göklere çıkmasını sağlamışlardı. O zamandan bu yana savaş uçakları önemli ölçüde gelişti, artık gelişmiş elektronik sistemlerine ve gizlilik sistemlerine, süper güdümlerme teknolojilerine ve keskin-takip/ ateşle-ve-unut özellikli cephanelere güveniyorlar. Dünyada savunma sanayilerinde yer alan büyük isimlerin tamamı bir hava kuvvetine sahip ve envanterlerinde taşıma, yakın hava desteği ve hava savunması gibi farklı amaçlarla kullanılabilecek pek çok farklı tipte hava aracı yer alıyor.

Globalfirepower'in yaptığı listeye sabit kanatlı ve hareketli kanatlı (helikopterler) tüm hava araçları dahil edilirken hangi kuvvet komutanlığına bağlı olduklarına (hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri gibi) bakılmaksızın tüm aktif hava araçları dahil edildi. Basit ve gelişmiş eğitim araçları, taşıma araçları, savaş uçakları, bombardıman uçakları, özel görev platformları ve diğer her şey göreve dahil edildi. Şu anda sipariş veya yapım aşamasında olan ve önümüzdeki yıldan önce teslim edilmeyecek hava araçları ise dahil edilmedi.

2018 yılına ait listede ilk on sıra ise şu şekilde:

1- ABD

2- Rusya

3- Çin

4- Hindistan

5- Güney Kore

6- Japonya

7- Pakistan

8- Fransa

9- Mısır

10- Türkiye

Listede İngilitere 14., Almanya 17., İsrail 18., İran 24. sırada yer alıyor. Listenin son sırasında yer alan Bhutan'ın ise sadece iki taşıma helikopteri bulunuyor. Sıralı tam listeye buradan ulaşabilirsiniz.