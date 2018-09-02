Dünyanın En Güçlü Çenesine Sahip 25 Vahşi Hayvan (Video)

Dünyanın en ölümcül avcılarının da içinde bulunduğu dünyanın en güçlü çenesine sahip 25 canlının bulunduğu listede, en güçlü ısırığa sahip olan canlı hangisi?

Vahşi doğa gerek karada gerek denizde birbirinden güçlü ve ölümcül avcıya ev sahipliği yapıyor. Kimi zaman devasa cüsseleriyle kimi zaman üstün av yetenekleriyle avlarını ne olduğunu anlamadan yiyeceğe dönüştüren bu acımasız katiller, kuşkusuz ki ölümcül silahları olan çeneleri ve keskin dişleri ile nam salmış durumda.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip 25 canlının sıralamasına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sıralamayı dikkatli incelediğimizde listenin 25. sırasını beyaz köpek balıklarının dahi korkuyla baktığı katil balinalar alırken, onlarca gerilim filminde korku salan denizlerin en görkemli katili beyaz köpek balığının kendisine 17. sıradan yer bulduğunu hatırlatalım.

Listenin 16. sırasında ise ormanların kralı olarak lanse edilen aslan sıralamasıyla bizleri hayal kırıklığına uğratıyor. Aslanların en güçlü rakibi kaplan familyasında ise devasa cüsseleriyle dünyanın en güçlü büyük kedisi olarak kabul edilen sibirya kaplanı 12. sırada yer alırken familyanın daha küçük bir üyesi olan bengal kaplanı kendini 10. sırada buluyor. Listenin ilk üç sırasını ise timsah türleri domine ederken mutlak lider, dinozorların çağımızdaki temsilcisi, tuzlu su timsahı oluyor.