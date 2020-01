Dünyanın en güvenli ve en dakik havayolu şirketleri açıklandı. Avustralyalı Qantas en güvenli, Gardua Indonesia ise en dakik havayolu şirketi olarak listelerin zirvesinde yer aldı.

Dünyanın en güvenli ve en dakik havayolu şirketleri açıklandı. Listedeki havayolu şirketlerinin çoğunun Asya-Pasifik bölgesinde olması dikkat çekiyor. Qantas Airways Ltd., dünyanın en güvenli havayolu şirketi seçilirken; Endonezyalı Garuda, en dakik havayolu olarak listenin zirvesinde yer aldı.

Qantas Airways Ltd., AirlineRatings.com tarafından yayınlanan listede dünyanın en güvenli havayolu şirketi seçildi. Listenin geri kalan kısmını sırasıyla; Air New Zealand, EVA Air, Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus ve KLM oluşturdu.

Listeyi oluştururken devlet ve endüstri kuruluşları tarafından yapılan denetimler, kaza ve ciddi olay kayıtları, kârlılık ve filo yaşı gibi faktörlerin dikkate alındığı belirtildi.

OAG Aviation Worldwide Ltd. tarafından yapılan ayrı bir ankette ise Garuda Indonesia, 2019'un en dakik şirketi olmayı başardı. Panamalı Copa Airlines SA ise tarife saatlerinden sonraki 15 dakika içinde gelen veya kalkan havayolları arasında ikinci sırada yer aldı. Japon Skymark Airlines Inc., Hawaiian Airlines Inc. ve Latam Airlines Group SA ilk beşi tamamladı. Delta Air Lines Inc., ABD'li şirketler arasında ilk 20'ye giren tek şirket oldu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (IATA) göre 2037'ye kadar küresel yolcu sayısı, ekonomik büyüme ve yükselen orta sınıf sayesinde 8,2 milyara çıkacak. Yolcuların yarısından fazlası Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen yüksek taleple Asya-Pasifik bölgesinden oluşacak. IATA, geçtiğimiz ay 2020'de yaklaşık 4,7 milyar kişinin (2019'dan %4 daha fazla) uçaklarla seyahat edeceğini açıkladı.

Yine OAG tarafından sıralanan mega havalimanları arasında Moscow Sheremetyevo, zamanında gerçekleşen seferlerle en iyi performansı sergiledi. ABD'deki havalimanları, ülkenin havayolu şirketlerinin kötü performansına rağmen listede çoğunluğu yakaladı. Moscow Sheremetyevo'nun ardından Tokyo Haneda (Japonya), Changi (Singapur), Atlanta (ABD), Seattle (ABD), Madrid (İspanya), Los Angeles (ABD), John F. Kennedy