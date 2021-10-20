Instagram ve Pintereset üzerinden yapılan paylaşımların sayısına göre, dünyanın en güzel köy ve beldeleri listesi oluşturuldu. Oluşturulan listenin zirvesindeki yerlerden bir tanesi, Türkiye'nin en büyüleyici coğrafik yapısına sahip olan Göreme oldu.

İngiltere'de 20 yıldır hizmet vermekte olan köklü fiyat kıyaslama şirketi Uswitch, Instagram ve Pinterest gibi platformlarda paylaşılan fotoğrafları kullanarak dünyanın en güzel köy ve beldelerini belirledi. Yapılan belirlemelerde, Türkiye'den bir bölge de kendisine bu listede yer buldu. O bölge, İç Anadolu'nun en etkileyici yerlerinden Göreme oldu.

Uswitch'in yaptığı araştırmaya göre dünyanın en güzel köy ve beldeleri listesinin zirvesinde, Instagram ve Pinterest'te 1,6 milyondan fazla paylaşımın yapıldığı Oia yer alıyor. Yunanistan'a bağlı Santorini'de yer alan bölgeyi takip eden yer ise 1,16 milyon civarı paylaşımın yapıldığı Halong Bay oldu. Burası Vietnam'da bulunuyor ve turistlerin uğrak noktalarından bir tanesi. İşte bu iki bölgeden sonra gelen Göreme ise Instagram ve Pinterest'te 1,2 milyon paylaşım almış durumda.

İşte dünyanın en güzel köy ve beldeleri

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre hazırlanan listenin ilk 10 sırası şöyle:

Oia - Yunanistan (1.612.671 paylaşım)

(1.612.671 paylaşım) Halong Bay - Vietnam (1.168.018 paylaşım)

(1.168.018 paylaşım) Göreme - Türkiye (1.129.300 paylaşım)

(1.129.300 paylaşım) Hallstatt - Avusturya (799.213 paylaşım)

(799.213 paylaşım) Mission Beach - Avustralya (608.796 paylaşım)

(608.796 paylaşım) Wanaka - Yeni Zelanda (566.714 paylaşım)

(566.714 paylaşım) Vernazza - İtalya (493.134 paylaşım)

(493.134 paylaşım) Shirakawa-Go - Japonya (256.681 paylaşım)

(256.681 paylaşım) Tobermory - İskoçya (242.210 paylaşım)

İç Anadolu'nun hiç şüphesiz en büyüleyici yerlerinden olan Kapadokya bölgesinde yer alan Göreme; peri bacaları, yeraltı şehirleri, taş evleri, mağaraları ve balon turizmiyle ünlü. 1985 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölge, her yıl 2 milyon civarında yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.