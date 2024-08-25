Kimi yılanlar, ölümcül zehre sahip. Avlarını bu zehirle kısa sürede etkisiz hâle getirebiliyorlar. Peki yılanla beslenen hayvanlar nasıl oluyor da zehirlenmiyor?

Bazı yılan türlerinin zehirli olduğunu biliyoruz. Ancak hiç düşündünüz mü, elbet zehirli yılanları da yiyen hayvanlar var.

Nasıl oluyor da bu hayvanlar yılanların zehrinden etkilenmiyor? Yoksa etkileniyor mu? Konuya bir açıklık getirelim.

Diğer hayvanlar da buna göre gelişmiş.

Zehir, yılanın dişlerindeki zehir bezlerinden aktarılan bir protein aslında. Zehirli yılanın yediği başka bir hayvanın mide asidi bu proteini parçalayabiliyor. Bu yüzden zehir, sindirim yoluyla mideye ulaştığında mide asitleri ve enzimler tarafından parçalanarak etkisiz hâle gelebiliyor.

Ayrıca bazı hayvanlar, yılanın zehrine karşı doğal bir direnç geliştirmiş olabiliyor. Özellikle bazı kuşlar, bazı memeliler veya bazı yılanlar gibi yırtıcı hayvanlar; zamanla bu zehirlere karşı evrimsel bir bağışıklık kazanabiliyor.

Zehirlenme yolunun da etkisi var.

Yılan zehri, genellikle kan dolaşımına enjekte edilerek etkili oluyor. Yani bir hayvan, yılanı yediğinde zehir doğrudan kan dolaşımına geçmiyor.

Bunun yanı sıra yılanlar, avlarını ısırıp enjekte etmek için dişlerini kullanıyor fakat başka bir hayvan yılanı yediği zaman yılanın ısırmaya fırsatı genellikle olmuyor. Bu yüzden zehrini o hayvana geçiremiyor.

Ancak bahsettiğimiz tüm bunlar, bütün hayvanlar için geçerli değil elbette. Bazı vakalarda zehirli yılanları yiyen hayvanların da zehirlendiği olabiliyor.

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