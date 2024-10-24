Televizyon reklamları genelde en fazla birkaç dakika sürer ve dikkatimiz dağılmadan markanın mesajını bize iletmeye çalışır. Ancak bir reklam düşünün ki, saatlerce sürüyor! Bu içerikte, dünyanın en uzun televizyon reklamından bahsedeceğiz.

Dünyanın en uzun televizyon reklamı rekoru, ünlü kişisel bakım markası Old Spice tarafından kırıldı. Hem de tam 14 saat süren bir reklam ile!

8 Aralık 2018 tarihinde Brezilya’da yayınlanan bu reklam Guinness Dünya Rekorları tarafından da onaylanarak bu unvanın sahibi oldu.

Procter & Gamble tarafından hazırlanan ve Old Spice deodorantını tanıtan bu reklam, sabah 6’dan akşam 8’e kadar kesintisiz yayınlandı.

Reklamın bu kadar uzun sürmesinin ardında aslında ilginç bir strateji vardı.

İçerik, sürekli değişen sahneler ve mizahi unsurlar içeriyordu ve izleyicilerin ilgisini canlı tutmak için çeşitli skeçler kullanılmıştı.

Old Spice’ın artık onunla özdeşleşmiş eğlenceli ve absürt tarzı, bu reklamda da ön plandaydı tabii.

Reklamın amacı, bu kadar uzun süren bir reklam ile deodorantın 24 saat süren etkisi olduğu mesajını güçlendirmekti!

14 saat boyunca her sahnede mizah dozu arttı ve reklamda sıkça marka vaadi hatırlatıldı.

Bu kadar uzun bir reklam yapmanın ardındaki neden sadece bir dünya rekoru kırmak değildi.

Old Spice, bu stratejiyle hem geleneksel televizyon izleyicilerinin dikkatini çekmek hem de sosyal medyada yankı uyandırmayı amaçlıyordu.

Markanın bilinirliğini artırmak ve izleyicilerin hafızasında kalıcı bir yer edinmek amacıyla 14 saatlik sıra dışı uzunlukta bir reklam tercih edildi.

Ayrıca, markanın mizahi dili de sosyal medyada da hızla yayılmasına katkı sağladı.

Özetle, Old Spice, bu reklam kampanyası sayesinde hem bir dünya rekoru kırmayı hem de marka imajını güçlendirmeyi başardı.

14 saat süren bu reklam, sadece Brezilya’da değil dünya çapında da ses getirdi ve Old Spice’ın cesur pazarlama stratejileri bir kez daha dikkatleri üzerine çekti

Yani bu reklam, Old Spice’ın pazarlama dünyasında sınırları zorlayan yenilikçi yaklaşımlarından bir diğeri olarak tarihe geçti.

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