Dünyanın En Ziyaret Edilesi Şehri 3. Seviye Karantinada

Lonely Planet, 2022'de en ziyaret edilesi şehrin hangisi olduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre tatilciler, 2022'de Yeni Zelanda'daki Auckland'e gitmeliler. Ancak bir sorun var. Auckland, üçüncü seviye karantinada ve şehre giriş çıkışlar tamamen yasak...

Dünyanın en popüler seyahat rehberlerinin arkasındaki isim olan Lonely Planet, dikkat çeken bir olaya imza attı. 2022'de ziyaret etmek için en iyi şehrin hangisi olduğunu belirlemek isteyen şirket, garip bir iş yaptı. Lonely Planet'e göre 2022'de ziyaret etmek için en iyi şehir, Yeni Zelanda'da bulunan Auckland. Ancak bir süre önce COVID-19 tedbirleri kapsamında karantina alınan kente girmek, hiçbir şekilde mümkün değil.

Yeni Zelanda hükümeti, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Auckland'ı karantinaya aldılar. Kent, alınan bu karar kapsamında bir süredir üçüncü seviye karantinada. Yani şehre giriş ve çıkışlar pek de mümkün değil. Hatta bu kente gitmek isteyen insanlar, Yeni Zelanda polisi tarafından gözaltına alınıyor, para ya da hapis cezasına çarptırılabiliyorlar.

Karantinanın ne zaman biteceği bile bilinmiyor

Yeni Zelanda hükümeti, üçüncü seviye karantinada olan Auckland'in durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Haliyle kentin bir süre daha karantinada tutulacağı aşikar. Üstelik bu sürecin aylar boyunca devam edebileceği düşünülüyor. İşte bunun bilincinde olan Yeni Zelandalılar, Lonely Planet'in açıklamasını ti'ye almaktan başka hiçbir şey yapamadılar.

Lonely Planet'in kararını gündeme getiren kişiler yalnızca internet kullanıcıları değildi. The Guardian, Auckland'in 2022'de ziyaret edilecek en iyi şehir olduğunu, mevcut durumun o zamana dek sona ereceğinin düşünüldüğü için böyle bir durumun yaşanmış olduğunu düşündüklerini açıkladı. Lonely Planet ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.