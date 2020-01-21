Dünyanın İlk 44 MP Selfie Kameralı Telefonu Göründü

Bir YouTuber, Twitter hesabından 44 MP'lik çift selfie kameralı bir akıllı telefonun fotoğrafını paylaştı. Telefonun markası ve modeli bilinmese de, paylaşımdaki bazı ipuçları, tahminleri de beraberinde getirdi.

Bir YouTuber, dün Twitter hesabından çift selfie kameralı kameralı bir akıllı telefon paylaşarak takipçilerinden tahminde bulunmalarını istedi. Cihaz aslında dünya üzerindeki çift selfie kameralı ve kamera deliğine sahip olan ilk akıllı telefon değil. Ancak fotoğrafı paylaşan Arun Maini adlı YouTuber'ın markasını açıklamadığı telefon, 44 MP'lik kamerasıyla dünyada bir ilk.

Şimdiye kadar akıllı telefonlarda gördüğümüz en yüksek selfie kamera 32 MP'di ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntı, Samsung'un Galaxy S20 Ultra 5G modelinde 40 MP'lik selfie kamerası olacağını ortaya koydu. YouTuber'ın Twitter'dan paylaştığı telefonun üreticisi ve modeli bilinmiyor ancak Samsung, geçen yıl ISOCELL Slim GH1 adlı 43.7MP'lik bir sensör duyurmuştu ve şimdilik, Twitter paylaşımındaki sensör için en yakın tahmin bu sensör.

44 MP selfie kameralı telefon böyle görünüyor

Telefonun üreticisi ile ilgili de bazı spekülasyonlar var. Ekranın sağ üst köşesindeki pil durumu simgesi, cihazın OPPO marka olabileceğine işaret. Modeli bilinmese de OPPO Find X2 olmadığı kesin. Çünkü daha önceki raporlar, Find X2'nin tek bir kamera deliğine sahip olacağını ve ekranın kenarlardan kıvrımlı olacağını öne sürüyordu. Görüntüdeki telefonun ise düz bir ekranı var ve çift selfie kamerası içeriyor.

Gizemli telefonun markası bilinmese de 44 MP'lik selfie kamerasıyla standartları yukarıya çekeceği kesin. Bu telefonun hangi marka ya da model olacağı ile ilgili tahminlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.