Dünyanın İlk 'İnsan Gübreleme' Merkezi Açılıyor

Dünyanın ilk insan gübreleme merkezi olan Recompose, gelecek yılın bahar aylarında ABD’de hizmet vermeye başlayacak. Tesislerin amacı ise cansız bedenleri uygulanan işlemler sonucunda toprağa dönüştürerek daha sağlıklı, sürdürülebilir ve doğal bir ayrıştırma gerçekleştirmek.

Öldüğümüzde bize ne olacak? Bu soru, hayatın en esrarengiz ve en derin sorularından biridir. Kuşkusuz öbür dünya hakkında hiç kimsenin fikri yok ancak ABD’de bu konu üzerine garip bir merkezin açılış hazırlıkları başladı. ‘Ölüm sonrası merkezi’ de diyebileceğimiz Recompose, insan bedenlerine ölüm sonrası için yeni bir seçenek ortaya koyuyor: gübreleme.

2021 baharında Seattle’da açılması beklenen bu tesis, insan ölümü ritüellerini doğa ile yeniden bağlamak ve geleneksel mezar seçeneklerine daha sürdürülebilir bir alternatif sunmak üzere tasarlandı. Daha doğa dostu olduğu söylenen bu yöntem ile insan kalıntıları, yaklaşık 30 gün içinde toprağa dönüştürecek ve bedenler, ölümden sonra yeni yaşamı beslemeye yardımcı olacak. Böylece bir tür “doğal organik azaltma” hizmeti sunulacak.

İnsan gübreleme süreci nasıl işliyor?

2016 yılında bir fikir olarak ortaya çıkan Recompose, gübreleme neticesinde elde edilen toprağı isteğe bağlı olarak vefat edenin yakınlarına verebiliyor ve bu toprakta bitki yetiştirilebiliyor. İnsan bedeninin yeniden kullanım amacıyla gübrelenmesi, gömme ya da yakma işlemlerine göre daha doğal, güvenli ve sürdürülebilir bir seçenek sunuyor. İşlemin ayrıca karbon emisyonu ve arazi kullanımından da büyük tasarruf sağladığı belirtiliyor.

Nasıl uygulanıyor konusuna gelecek olursak da cansız bedenler, içi bitki ve odunlarla kaplı çelik bir tabut benzeri yapıya yerleştiriliyor. Bu kısım, termofilik bakteriler için uygun bir ortam oluşturmak üzere havalandırılıyor ve 30 gün bekleniyor. Nihayetinde beden, doğal yollarla çözünerek gübreye dönüşüyor.

İnsan gübrelemenin faydaları neler?

Recompose’un resmi internet sitesi, bir mezarlığa kıyasla kontrollü bir tesiste gerçekleştirilen bu sürecin faydalarını şu şekilde açıklıyor: “İnsan kalıntılarını toprağa dönüştürerek atıkları minimize ediyoruz ve yeraltı suyunu mumyalama sıvısı ile kirletmekten kaçınıyoruz. Yakma, tabut üretimi, mezar taşı ve kefen üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonlarını önlüyoruz.”

Washington Valisi Jay Inslee, geçtiğimiz mayıs ayında bu işleme onay verdikten sonra Washington, insan gübrelemesini tanıyan ilk eyalet olmuştu. Seattle Times’a göre yasa, 1 Mayıs 2020’de yürürlüğe girecek ve insan gübreleme işlemlerine resmen başlanacak.