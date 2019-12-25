Dünyanın İlk 'Net Sıfır Karbon' Konut Projesine Başlanıyor

Birleşik Krallık ülkelerinden Galler, etkileyici bir projeyi hayata geçiriyor. Ülkenin bir kasabasına yapılacak olan yerleşim yeri, gerçek sıfır karbon sınıfında olacak. Yerleşim yeri, bir yandan kendi enerjisini üretecek, diğer yandan da ülkenin genel karbon emisyon değerini düşürecek.

Dünya, her geçen gün biraz daha kötü bir hale geliyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin artan etkileri, hem insanları hem de dünya üzerinde yaşayan diğer canlıları derinden etkiliyor. Herkes, üzerinde yaşadığımız gezegeni bekleyen büyük tehlikenin farkında ancak ne yazık ki neredeyse hiç kimse, bu tehlikeyle ilgili somut bir adım atmıyor.

Şimdiyse Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden bir tanesi olan Galler, ilginç bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında ülkenin Pontardawe isimli bir kasabasında sıfır karbonlu bir yerleşim yeri kurulacak. Bu yerleşim bölgesi hem doğaya hiçbir zarar vermeyecek hem de burada yaşayacak insanlar, herhangi bir enerji faturası ödemek durumunda kalmayacaklar. Dilerseniz şimdi, tüm hatlarıyla düşünülmüş bu projenin detaylarına bakalım.

Söz konusu proje, ilk etapta 35 binadan oluşuyor. Ancak proje tamamlandığı zaman, toplamda 100'den fazla binanın inşası gerçekleşmiş olacak. 8 milyon sterlin değerindeki proje kapsamında inşa edilecek binalar, çok büyük çapta yenilenebilir enerji ve güneşi kullanacak. Proje kapsamında evlerin çatıları, güneş panelleriyle dolu olacak ve her ev, elektrik motorlu araçları şarj edecek ekipmana sahip olacak. Evlerin ısıtma sistemi, inşa edilen binaların tümünü kapsayan merkezi bir sistem olacak.

Projenin etkileyici yanlarından bir tanesi de, evler aracılığıyla üretilecek olan enerjinin ülke geneline dağıtılacak olması. Yani Pontardawe, bir yandan kendi enerjisini üretirken diğer yandan da ürettiği enerjinin fazlasını, Galler'in diğer bölgelerine satacak. Üretilecek elektrik enerjisinin, bölge halkının ömür boyunca elektrik faturası ödemeyecek kapasitede olacağı öngörülüyor.

Bu proje kapsamında her şeyin detaylıca düşünüldüğünden bahsetmiştik. Öyle ki bu bölge, Galler'in diğer bölgelerindeki karbon emisyonlarını da sürekli ölçecek şekilde bir merkeze sahip olacak. Bu merkez, Galler'in karbon emisyonuna göre diğer bölgelere yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyi gönderecek. Böylelikle ülkenin genel karbon emisyon değeri düşürülmüş ve dengede tutulmuş olacak.

Projeyi üstlenen inşaat şirketi, bu yerleşim biriminin enerji verimliliği ve performansı konusunda "A" sınıfının çok çok ötesine geçeceğini iddia ediyor. Şirkete göre bu yerleşim birimi, yasal gereklilikleri çok yüksek oranlarda aşacak. Böylelikle Galler, Birleşik Krallık hükümetlerinin 2050 yılına ulaşmayı hedefledikleri net sıfır karbon seviyesine ulaşılabilmesi için maksimum fayda sağlamış olacak.

Projeyi inşa edecek olan Sero Homes isimli şirketin CEO'su James Williams, Sero Homes'un daima yenilikçi projeler içerisinde yer aldığını ve Pontardawe'e inşa edilecek yeni yerleşim yerinin, herkes için örnek olacağını söyledi. Basit bir konut yapma prensiplerinin olduğunu söyleyen Williams, bu prensibin dünyaya en az zararı vermek ve dünyaya çıkarılan maliyeti düşürmek olduğunu açıkladı.

Proje, 2026 yılına kadar devam edecek ve 2026 yılına gelindiğinde, bölgedeki 8.760 konut teslim edilmiş olacak. Ayrıca bu proje kapsamında insanların bir araya gelebilecekleri ve genel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak alanlar da inşa edilecek ve böylelikle insanlara, nezih bir yaşam alanı sunulmuş olacak.