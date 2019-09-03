Dünyanın İlk Norveç Somonu ATM'si Singapur'da Açıldı

Günümüzde adım başı ATM'ler olduğunu görüyoruz. Bunların belirli bir kısmı cep telefonu üzerinden gerçekleştirilen bankacılık işlemleri sebebiyle çok az kişi tarafından kullanılıyor ancak yeni ATM'ler ortaya çıkmaya devam ediyor. Normalde temelinde para olan bu ATM'lerin son çıkanıysa nakit para yerine Norveç somonu veriyor.

Günümüzde kredi kartları ya da banka kartları var olduğu için nakit paraya olan ihtiyaç oldukça azaldı. Tüm bunların yanı sıra mobil bankacılık işlemleri sayesinde bankalarda geçirilen süreler de ciddi anlamda düşüşe geçti. Yine de bazı durumlarda ATM'lerin hayatımızı kurtardığını söyleyebiliriz. Gecenin bir köründe bankadan para çekemeyeceğiniz için ATM'ye gittiğinizde gelen o nakit para, sizi ciddi bir zorluktan kurtarabilme potansiyeline sahip.

Tabii ki ATM'ler de farklılık gösterebiliyor. Örneğin dünya üzerinde standart ATM'lerin yanı sıra bitcoin ATM'leri de bulunuyor. Bitcoin satışı yaparak nakit çekebildiğiniz bu ATM'lerin bu zamana kadar gördüğümüz en 'ilginç' ATM'ler olduğunu düşünmüştük ancak Singapur, bu konuda yeni bir gelişme yaparak çok daha ilginç bir ATM açılışına yer verdi.

2019 Ocak'ta Wisteria isimli bir alışveriş merkezinde açılan ATM, nakit para yerine size somon sunuyor. Dahası, ocak ayında başlayan uygulama o kadar beğenildi ki Singapur'daki somon ATM'lerinin sayısında artışa gidildi. ATM, artık tek bir noktadan değil, birçok noktadan 200 gramlık somon satışı yapıyor.

Bu fikrin doğduğu yer olan Norwegian Salmon Pte Ltd isimli şirket, somonun herkes için uygun bir yiyecek olabilmesi için raf, dağıtım, personel ve benzeri masrafları ortadan kaldırarak somonu direkt olarak ATM'den satışa çıkarıyor. 200 gramlık fileler 4,25 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılıyor. Yaptığımız küçük bir araştırma sonucu bu fiyatın 200 gramlık filetoda 2 dolar 40 cent gibi bir indirim anlamına geldiğini de söylemekte fayda var.

ATM'ler içerisinde somonları -4 derecede muhafaza ettiğini belirten firma, somonları iki yıla kadar taze tutabileceğini de belirtiyor. Norwegian Salmon Pte Ltd'nin kurucusu ve CEO'su Manish Kumar, şirketinin ürünü hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ürünümüzün herhangi bir somon yerine Norveç somonu olmasının asıl sebebi, Norveç'in ihraç ettiği somonlardaki sabitlik, sağlık ve güvenlik konusundaki standartları son derece yüksek olması. Norveç Somonu ATM'lerinin arkasındaki fikirse Norveç somonunu uygun fiyatlı ve kolay ulaşılabilir hale getirmekti. ATM'lerimizin önüne somonların besin değerlerini de yazıyoruz çünkü somonların ne kadar sağlıklı olduğunu belirtmekten gurur duyuyoruz."