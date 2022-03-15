Malta Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı, dünyada bir ilke imza atarak sanal vatandaş Marija'yı tanıttı. Marija, ülkeye gelen turistlere uygulama üzerinden rehberlik edecek.

Dünyanın metaverse geleceğiyle buluşmaya hazırlandığı şu dönemde pek çok ülkede dijital girişimler peşi sıra devam ediyor. Özel sektör ya da kamuda gerçekleşen bu girişimler, sanal karakterleri de kapsıyor. Ülkemizde bunun bir örneği sanal influencer Aypera iken Malta, dijital karakter konusunu bir adım daha öteye taşıdı.

Tatil döneminde uluslararası turistlerin ilgi odağı olan Malta, ‘Marija’ ismini verdiği dijital vatandaşını resmen tanıttı. Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı tarafından tanıtılan Marija, yapay zekanın ve metaverse’ün olanaklarını bir araya getiren ülkenin sanal vatandaşlık programının ilk adımı oldu.

Marija, turistlere rehberlik edecek:

Maltalı Marija, bünyesinde bulunduracağı Malta’nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında kapsamlı bilgiyle ülkeye gelen turistlere sanal olarak rehberlik edecek. Marija, aynı zamanda kendisini sürekli geliştirmeye devam edecek. Marija’nın kusursuz bir telaffuzla konuşabilmesi ve zengin kelime dağarcığına sahip olması için de kendisine özel bir sözlük sistemi oluşturuldu.

Marija, uygulamalar üzerinde kişilerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girebilecek, soruları cevaplayabilecek ve espri yapabilecek. Temelde sesli asistan sistemlerinin üç boyutlu karakterle birleştirilmiş hali olan Marija, dünyanın ilk sanal vatandaşı oldu.