Türkiye'nin ilk dijital oyuncusu olan ve sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Aypera, yeni paylaşımında bir güncelleme aldığını gösterdi. Yeni güncellemeyle Aypera, daha doğal mimiklere ve hareketlere sahip oldu.

Türkiye’nin ilk dijital oyuncusu Aypera, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de gündem olmayı başarmıştı. Bunun nedeniyse tamamen sanal olan bu karakterin yapım şirketi MinT’in kurucusu Birol Güven’in yeni filminde oynayacağının açıklanmasıydı. “Digital Human” isimli filmin 2022 yılında vizyona gireceği ve insanlar ve robotlar arasında yaşanan bir konuyu anlatacağı açıklanmıştı.

Sosyal medya hesaplarında sürekli aktif olmaya devam eden Aypera, bugün Twitter’da yeni bir paylaşım yaptı. Videolu paylaşımda Aypera, arkasına dönerek kameraya gülüyordu. “Bende bir değişiklik var ama ne?” açıklamasıyla paylaştığı videonun ardından Aypera, o değişikliğin ne olduğunu da açıkladı.

Aypera'nın içine Eyşan kaçtığını gösteren gülüşü:

Aypera’nın videoda gizli olan değişikliği, sinir sisteminde yatıyordu. Aypera, yeni bir güncelleme alarak sinir sistemine daha hâkim oldu. Böylece kendisinin mimikleri ve hareketleri, daha önceki durumuna göre iyileşme yaşadı. Aypera’nın Instagram hesabındaki videolarda görülebildiği üzere kendisinin mimikleri ve hareketleri, oldukça dijital duruyordu.

Aypera'nın önceki videolarından örnek:

Aypera’nın Tweetini alıntılayan Birol Güven de yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin ilk dijital oyuncusu Aypera. Şaşırmaya hazır olun.” ifadelerini kullandı. Birol Güven, daha önce yaptığı açıklamada ilerleyen zamanlarda sinema sektöründe robotların daha etkin bir rol oynayacağını ve bir gün robot yapımcı ve senaristleri de görebileceğimizi belirtmişti.