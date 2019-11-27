Dünyanın İlk Uydu Bağlantılı 5G Veri Transferi Gerçekleşti

Güney Koreli sabit yörüngeli uydu operatörü KT SAT, dünyanın ilk 5G uydu veri transferini gerçekleştirmeyi başardı. Test, KT Institute of Convergence Technology ile birlikte iş birliği yapılarak gerçekleştirildi ve gerçek zamanlı bir veri ile canlı bir video kamera kaydı transfer edildi.

Güney Kore merkezli KT SAT şirketi, sabit yörüngeli uydular üretiyor. KT Group bünyesinde çalışan şirket, bugün bir 5G destekli bir uydu bağlantısıyla veri transferi gerçekleştirmeyi başardı. Bu, dünyanın uyduyla yapılan ilk 5G veri transferi olarak tarihe geçti. Test, KT Institute of Convergence Technology ile iş birliği yapılarak gerçekleştirildi.

Güney Kore’de bulunan Geumsan-Gun bölgesindeki Kumsan Uydu Hizmet Merkezi’nden gönderilen veriler, ülkenin başkenti olan Seul’de bulunan KT Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ne aktarıldı. Bu veri aktarımını gerçekleştirmek için birbirinden farklı ağları birbirine bağlayan ve bu şekilde 5G veri aktarımını geliştiren hibrit karasal uydular kullanıldı.

KT SAT, bu test için özel bir router geliştirdi:

KT SAT ve KT Enstitüsü, bu 5G aktarımını gerçekleştirebilmek için özel bir router geliştirdi. Bu router, 5G terminallerine bağlanıldığı zaman aynı anda çeşitli veriler alabilme ve iletebilme veya bir 5G ağına bağlanıldığında uydudan veri transferi yapılabilmesi için farklı rotalar kullanabilme özelliğine sahip. Bu şekilde hibrit 5G teknolojisi, otomatikleştirilmiş bir bağlanma özelliği kazanıyor ve yapılan testlerde şirket bunu gösteriyor.

Bu teknoloji, aynı bant genişliğindeki erişilebilir bütün akıllı telefonlara eş zamanlı olarak veri transferi yapılabilmesini sağlıyor. Geleneksel uydu bağlantıları ise yalnızca tek bir telefon için, belirlenmiş bir bant genişliğinde yalnızca yüksek çözünürlüklü (HD) video kaydı paylaşılabilmesine olanak sağlıyor. Dolayısıyla hibrit 5G uydu bağlantıları daha hızlı ve daha verimli transferler yapılabilmesini sağlayacak.

KT SAT şirketinin başkanı Hahn Won Sic, “Uydu ve 5G bağlantılarını birbirine bağlamak, bölgesel boşlukları ortadan kaldırarak bir iletişim ortamı oluşturabilmemizi sağlayacak. Bu şekilde hem acil durumlarda hem de bir felaket anında veya acil iletişime en ihtiyacımız olduğu anlarda bu şekilde çok hızlı veri transferi yapabileceğiz” açıklamalarında bulundu.