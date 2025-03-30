Dünya’nın her karış toprağını, hiç boşluk kalmayacak şekilde insanla doldurmak isteseydik kaç kişiye ihtiyacımız olurdu dersiniz? Önce bir tahmin yapın, sonra okumaya başlayın…

İnsanlık olarak ne kadar yer kapladığımızı hiç sorgulamış mıydınız? Sonuçta yeryüzünde 8 milyar kişiyiz ve her geçen gün sayımız katlanıyor. Hatta şunu sorsak; Dünya’yı tamamen insanla doldurduğumuz bir senaryoda kaç kişi gerekir?

Bu sorunun cevabını yalnızca bir düşünce deneyi olarak sınırlandıramayız. Gezegenimizin boyutunu, insanlığın ölçeğini anlamak için harika bir yol olduğunu söyleyebiliriz.

İlk olarak, Dünya ne kadar büyük?

Dünya’nın toplam yüzey alanı, 510 milyon kilometrekare ancak bunun %71’i sularla kaplı. Yani gerçekten üzerinde durabileceğimiz kara parçası 148.7 milyon kilometrekare.

Bu, çölleriyle, ormanlarıyla, dağlarıyla birlikte tüm karasal alanı kapsıyor. Kimi yerler elbette yaşanmaz ama biz bu hesapta her yeri kullanacağız.

Bir insan, ne kadar yer kaplar?

Ortalama bir insanın, ayakta dikildiğinde kapladığı alan yaklaşık 0.1 metrekare. Bu, kalabalık bir konser alanında insanlar dip dibe dururken kapladıkları alana benziyor. Yani 1 metrekareye 10 kişi sıkıştırabiliriz.

Şimdi bunu kilometrekareye çevirelim:

1 km² = 1,000,000 m²

1 km² alana sığabilecek insan sayısı: 1,000,000 / 0.1 = 10 milyon insan

Sıra Dünya’yı doldurmakta…

Kara alanı: 148.7 milyon km²

1 km²’ye sığacak insan sayısı: 10 milyon

Toplam ihtiyaç duyulan insan sayısı: 148.7 milyon × 10 milyon = 1,487,000,000,000,000 = 1.487 katrilyon insan

Evet, yanlış okumadınız, 1.487 katrilyon insan… Karşılaştırma yapmak gerekirse:

Şu anda Dünya'da yaşayan insan sayısı: 8 milyar civarında. Yani bu senaryoyu gerçekleştirmek için bugünkü insan nüfusunun yaklaşık 186,000 katı kadar insana ihtiyacımız var.

Hatta şöyle düşünün, bugün her insan ikiz doğursa o ikizlerin de çocukları olsa ve bu böyle 20 nesil boyunca devam etse bile, hâlâ bu sayıya yaklaşamayız.

Sizin tahmininiz kaçtı? Yaklaşabildiniz mi? Yorumlarda tartışalım!

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