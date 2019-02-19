Dünyanın ‘Ultra-Güvenli’ İlk Telefonu KATIM R01 ile Tanışın

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DarkMatter Grup, dünyanın ilk süper güvenli akıllı telefonu olan KATIM R01’i duyurdu. Telefon, zorlu saha şartlarına dayanacak şekilde üretildi.

Akıllı telefonların internete bağlandığı ve bilgi akışının anlık olarak gerçekleştiği günümüz dünyasında, bilginin korunması ve kötü niyetli kişilere karşı bilgilerimizin korunması oldukça dikkat isteyen bir süreç. Bilgilerimiz her an çalınma tehlikesiyle karşı karşıya.

DarkMatter Grup tarafından geliştirilen KATIM R01 ile bu çekincelerin hepsi ortadan kalkıyor. Dünyanın belki en estetik telefonu değil ama en güvenli telefonu olma iddiasındaki KATIM R01, ilk ‘ultra-güvenli’ telefon olarak anılıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli firmanın BAE, Kanada ve Finlandiya’daki mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen ve testlere tabi tutulan cihaz, üst düzey teknolojiye ve karizmatik bir görünüme sahip. Telefonun özel tasarımı, zorlu koşullar altında bile zarar görmesini engelleyecek yapıya sahip. Telefon ayrıca uçtan uca güvenlik çözümlerine ve tamamen güvenli uygulamalara sahip. Telefonda kuantum dayanıklılığa sahip kriptografik protokoller kullanıldı.

DarkMatter CEO’su Karim Sabbagh, sektördeki en parlak beyinlerin piyasanın talep ettiği her şeye sahip bir telefon üretmek için bir araya geldiğini söylüyor. O’na göre telefon; güvenlik, sağlık, inşaat, madencilik, taşımacılık, enerji, petrol ve gaz endüstrisinde çalışanlar tarafından büyük ilgi görecek.

KATIM R01 sadece güvenli bir telefon değil, oldukça da sağlam bir telefon. Telefonun kılıfı beş katmanlı güçlendirilmiş malzemeden oluşuyor. Zorlu saha koşulları için ordu standartlarında üretilen cihazlar düşmeye, üstlerinden araç geçmesine ve 30 dakikaya kadar suya maruz kalmaya dayanabiliyor.

Telefonda bulunan bütünleşik barometre, termometre ve nem sensörleri cihazın titreşim, su, toz, yükseklik ve uçlardaki sıcaklıklara karşı optimum seviyede korunmasını sağlıyor. Telefonda bir adet SOS düğmesi bulunuyor. Bu düğme ile acil durumlarda konum bilgisinin de olduğu bir mesaj gönderilebiliyor. Telefonu eldivenle ya da ıslak elle kullanmak mümkün.

Telefonun güvenlik önlemleri de oldukça dikkat çekici. Telefonda gerçekleştirilen iletişim ve veri akışı dış dünyadan soyutlanıyor. Telefonun sensörleri, zorla bir giriş algıladıklarında telefonun içindeki verileri silerek sahibinin bilgilerini koruyor. Çok önemli görüşmelerde de telefonu SHIELD MODE adı verilen moda alarak mikrofon ve kameraları devre dışı bırakmak mümkün oluyor.

DarkMatter, ilk KATIM telefonu 2017 yılında çıkarmıştı. KATIM R01 ile birlikte firma yeni amiral gemisi telefonuna da kavuşmuş oldu.