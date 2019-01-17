  • Xiaomi Mi Mix 3, Dayanıklılık Testinden Nasıl Çıktı?

Xiaomi Mi Mix 3, Dayanıklılık Testinden Nasıl Çıktı? (Video)

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Xiaomi'nin son amiral gemilerinden olan Xiaomi Mi Mix 3, JerryRigEverything tarafından bir dayanıklılık testine tabi tutuldu. Peki, sonuç ne oldu?

Xiaomi Mi Mix 3, Ekim ayında ortaya çıktığından beri herkesin aklında olan soru, telefonun ne kadar dayanıklı olduğuydu. Xiaomi’nin amiral gemisi çıkalı neredeyse üç ay oluyor ancak cihaz hala dillerdeki yaygınlığını koruyor. Telefon çıktığında 10 GB RAM’i ve çift ön kamerasıyla ilgileri üstüne toplamıştı. Cihaz DxoMark’ta 103 puanla gayet iyi bir skor yakaladı ve listede üçüncü oldu. Cihazın 5G destekli yeni bir versiyonu da önümüzdeki haftada tanıtılabilir. Bu, Xiaomi’nin ilk 5G destekli cihazı olacağı için şirket adına büyük bir adım olacak.

Son zamanlarda JerryRigEverything telefonu bir dayanıklılık testine tabii tuttu. Zack Nelson, 2019 yılının ilk dayanıklılık testinde cihazı çizme, yakma ve bükme testleri ile sınadı.

Xiaomi Mi Mix 3 bir şaheser olmasa da fazlasıyla Premium sınıfında bir telefon. Telefon, 500 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olduğu için herkesin erişebileceği bir telefon değil ancak benzer özellikli Huawei ve Samsung telefonlarından daha ucuz olduğu kesin.
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Fiyat performans konusunda gayet başarılı olan Xiaomi Mi Mix 3’ün dayanıklılık testini aşağıdaki video aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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Kaynak : https://androidcommunity.com/will-the-xiaomi-mi-mix-3-survive-a-durability-test-20190117/
Etiketler: xiaomi, dayanıklılık testi, Xiaomi Mi Mix 3
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