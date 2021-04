The Rock adıyla da tanıdığımız oyuncu Dwayne Johnson, uzun yıllardır süren başarılı bir sinema kariyerine sahip. Ancak dikkat edersiniz Hızlı ve Öfkeli olsun, San Andreas olsun hangi filmde oynarsa oynasın aynı görünüyor. Neler oluyor? Dwayne Johnson aslında devamlı aynı rolü mü oynuyor yoksa o kadar iyi bir oyuncu ki her filme kendi imzasını mı bırakıyor?

Dwayne Johnson ya da hayranlarının onu tanıdığı diğer adıyla The Rock, 48 yaşında olmasına rağmen onlarca filmde gördüğümüz başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip. O yalnızca bir sinema oyuncusu değil; eski bir güreşçi, eski bir Amerikan futbolu oyuncusu ve çok iri! Dwayne Johnson bu kadar iri bir adam olmasına rağmen rol aldığı filmlerde oldukça sevimli, cana yakın diyebileceğimiz karakterleri de başarıyla canlandırıyor.

Entertainment Weekly internet sitesinde Derek Lawrence tarafından kalem alınan bir yazı ise hepimizi Dwayne Johnson hakkında şüpheye düşürüyor. Yoksa her filmde aynı karakteri mi canlandırıyor? Hızlı ve Öfkeli, San Andreas Fayı ve daha nice filminde hep aynı görünüyor. Bazı Dwayne Johnson filmlerine ve bu filmlerde canlandırdığı karakterlere yakından bakalım. The Rock Sinematik Evreni, son derece enteresan filmlerden oluşuyor.

Dwayne Johnson ve onu benzer rollerde gördüğümüz bazı filmler:

Scorpion King

Scorpion King filmi ile ilk kez 2002 yılında seyirci karşısına çıkan Dwayne Johnson, bu filmde ulular ulusu Akrep Kral karakterini canlandırıyor. Saçları uzun ve sakalsız olarak gördüğümüz oyuncu her zamanki gibi büyük bir savaşçı, neşeli ama aynı zamanda da acımasız bir karaktere hayat veriyor.

The Rundown

2003 yapımı The Rundown filminde Dwayne Johnson oldukça havalı giyinen ve kısa da olsa saçları olan bir karaktere hayat veriyor. Aksiyon ve komedinin başarıyla harmanlandığı ve kaçırılmış bir çocuğun peşine düşen ekibin anlatıldığı film ile birlikte adamımız aksiyon dünyasının da yıldızı olacağının ilk işaretlerini veriyor.

Be Cool

2005 yapımı Be Cool filminde Dwayne Johnson bu kez afro-amerikan tarzı kısa ama çok kıvırcık bir saç ve emanet gibi duran bir top sakalla karşımıza çıkıyor. Bu kez canlandırdığı karakter müzik endüstrisinde. Kimseyi dövmeden ya da patlatmadan kendisini izleyebildiğimiz ender filmlerden bir tanesi.

Southland Tales

Dwayne Johnson, 2006 yapımı Southland Tales filminde bu sefer gerçekten çok sevimli çünkü hafızasını kaybetmiş bir aksiyon yıldızını canlandırıyor. Bu filmde de elbette hala çok iri ama bu sefer kısa da olsa epey saçı var. Yine de üstündeki güreşçi kostümünden sıyrılarak başarılı bir oyunculuk performansı sergiliyor.

The Game Plan

Dwayne Johnson bu sefer oldukça kendisine benzeyen bir karakteri canlandırıyor. 2007 yapımı The Game Plan filminde dünya umrunda olmayan başarılı bir Amerikan futbolu yıldızı, eski ilişkisinden 8 yaşında bir kızı olduğunu öğrenir. Kısa da olsa saçlı karakterimiz artık futbolda olduğu kadar babalıkta da başarılı olmak zorundadır.

Gridiron Gang

Kısa da olsa saçlı bir karakter olarak gördüğümüz 2006 Gridiron Gang filminde Dwayne Johnson şaşırtmıyor ve emekli bir Amerikan futbol oyuncusunu canlandırıyor. Ancak burada adamımız hırslarını bir kenara bırakarak cezaevindeki çocukları hayata döndürmek için koçluk yapıyor. Nereden baksan duygusal bir yapım.

Race to Witch Mountain

2009 yapımı Race to Witch Mountain filminde Dwayne Johnson bu kez bir taksi şoförü olarak karşımıza çıkıyor. Bu filmde saçları kısa ve yüzünde hafif bir kirli sakal var ama hala iri ve çok yetenekli. Öyle yetenekli ki basit bir taksi şoförü olmasına rağmen uzaylı istilasının ortasında bile birilerini kurtarmayı başarıyor.

The Tooth Fairy

Bunu da yapmazsın artık dediğimiz her an Dwayne Johnson bunu da yapıyor. 2010 yapımı The Tooth Fairy filminde kendisini bir diş perisi olarak görüyoruz. Ancak bildiğimiz diş perilerinden farklı olarak sevimli bir çocuğa yardım etmeye çalışan bir hokey oyuncusu. Adamımız fantastik filmlerin vazgeçilmezi olma konusunda emin adımlarla ilerliyor.

Hercules

Dwayne Johnson bu kez Yunan mitolojisinin efsanevi yarı tanrısı Herkül olarak karşımıza çıkıyor. 2014 yapımda bu filmde sakallı, uzun saçlı, her zamanki gibi büyük bir savaşçı ancak yarı tanrı olmanın getirdiği bir ağırlık da var. Zaten bu iri adam her filmde yeri gelince biraz ağır olmak zorunda kalıyor.

Ballers

2015 - 2019 yılları arasında yayınlanan Ballers dizisinde işte tam da The Rock dediğimiz Dwayne Johnson’ı görüyoruz. Adamımız kel, esmer, şık giyimli ve iri bir eski Amerikan futbol oyuncusu, yeni yönetici olarak karşımıza çıkıyor. Burada onu o yapan tüm özellikleri sergileyen Johnson, iyiden iyiye izleyicinin gönlünü kazanıyor.

San Andreas

Sevgi dolu ama karısı tarafından yanlış anlaşılmış bir koca, masumları kurtarmak için canını dişine takan kel, iri, yetenekli bir itfaiyeci ve ülkeyi ikiye ayıran depremin ortasında kızını kurtarmaya çalışan bir baba; işte 2015 yapımı San Andreas filmindeki Dwayne Johnson. Aynı adam değil mi yahu?

Moana

2016 yapımı bir Disney animasyon filmi olan Moana’da Dwayne Johnson bu kez güçlü bedeni ile değil, güçlü sesli ile karşımıza çıkıyor. Ancak adam yine aynı. Seslendirdiği karakter azıcık göbekli olsa da yine iri, esmer, uzun saçlı ve neredeyse dövmeleri bile aynı. Elbette yine çocukların gönlünü fethedecek kadar sevimli olduğunu söylemeden geçemeyiz.

Fast & Furious

Dwayne Johnson Fast & Furious serisinde karşımıza bir polis olarak çıkıyor. Elbette sıradan bir polis değil, yetkilerle donatılmış bir devlet görevlisi. Hala kel ama neden olduğu bilinmeyen bir top sakalı var. Burada da güçlü, yetenekli ama pek babacan değil sanki.

Baywatch

2017 yapımı Baywatch, hepimizin Sahil Güvenlik olarak bildiği 80’lerin kült dizisi Baywatch’ın film olarak yeniden çevrimidir. Burada Dwayne Johnson tam da bildiğimiz adam olarak karşımıza çıkıyor. Kel, harika bir sporcu, babacan tavırlı ve son derece neşeli. Üstelik boş durmuyor ve yine bir gizli suç örgütünü alt ediyor.

Jumanji

Efsane Jumanji filmi 2017 yılında yeniden çevrildi ve başarılı bulunduğu için bir devam filmi de yapıldı. Elbette ormanın ortasında güçlü bir adama ihtiyaç duyan ekip hemen Dwayne Johnson’ı çağırdı. Burada bir çocuğun oyundaki hali olan karakterimiz yine bildiğimiz The Rock gücü ve yeteneklerine sahip.

Skyscraper

2018 yapımı Skyscraper filminde Dwayne Johnson bu sefer savaşta tek bacağını kaybetmiş, şu an güvenlik uzmanı olarak çalışan gazi bir asker olarak karşımıza çıkıyor. Evet; iri, kel ve şık giyimli. Güvenlik uzmanı olduğu bina yanıyor ve çocukları içeride kalıyor. The Rock bu durur mu? Yanan bina ile mücadele ediyor ve tabi ki çocuklarını kurtarıyor.

Rampage

Garip bir deneye kurban giden bir goril giderek büyüyor ve bütün şehri işgal ediyor. Elbette onu durdurabilecek tek kişi, eski bakıcısını canlandıran Dwayne Johnson. İri, kel ama bu filmde her zamankinden daha sevgi dolu çünkü söz konusu elinde yetişmiş bir goril. Bildiğimiz The Rock, bildiğimiz aksiyon.

Dwayne Johnson üstüne konuşulacak daha pek çok başarılı filme imza atmış, başarılı bir oyuncu. Kendisini çok sevmekle ve klasik hikayelerdeki başarısını takdir etmekle beraber hayranlarının onu farklı rollerde görmek istediğini de belirtmeden geçmeyelim.