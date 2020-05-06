Dying Light 2'nin Çıkış Tarihini Çalışanlar Bile Öngöremiyor

2015 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına çıkan Dying Light’ın devam oyununda tam bir kargaşanın hâkim olduğu iddia edildi. Geliştirici stüdyo çalışanlarından bazıları, oyunda henüz önemli bir aşama kaydedilemediğini söyledi.

MSPoweruser’ın PolskiGamdev’e dayandırdığı haberine göre Dying Light 2’nin geliştirme aşamasında tam bir kargaşa hâkim. Bu senenin başlarında oyun süresiz olarak ertelenmişti ancak buna rağmen oyuna kesin bir çıkış tarihi belirleyebilmek için oyunla ilgili bir 'dikey dilim' (projenin tüm bileşenlerinin ilerleme sürecini göstermek için kullanılan bir tabir) dahi yok.

PolskiGamdev’e konuşan kaynak, “Tam bir karmaşa hâkim. Hikâye yönetimi, oynanış yönetimi, mekaniklerin temel kuralları sürekli olarak değişiyor. Ne yaptıklarına dair hiçbir fikirleri yok. Düzensizlik utanç verici, oyunun nasıl olması gerektiği hâlâ bilinmiyor. Şu an bir dikey dilim bile yok” dedi.

Herkes aynı fikirde değil:

Oyunun geliştirici stüdyosu olan Techland’de çalışan başka birisiyse “Kime sorduğunuza göre durum değişir. '5 dikey dilimimiz var', '7 dikey dilimimiz var' diyenleri duyabileceğiniz gibi hiç yok diyeni de duyabilirsiniz. Şu an neye sahip olduğumuzu bunlardan hiçbiri yansıtmıyor. Oyun, sürekli olarak değişiyor. Hiç kimse ‘bu kadarı yeterli’ demez” dedi.

Kaynağa göre Techland’in Dying Light 2’nin geliştirme aşamasında karşılaştığı sorunlar, Fallout: New Vegas ile de bilinen, oyunun yazarı Chris Avellone ile problem yaşayan Adrian ‘Pyza’ Ciszewski’den kaynaklanıyor. İddiaya göre Ciszewski, Avellone’un senaryosuna o kadar çok karışmış ki E3 konferansı öncesi iş birliği bitme noktasına gelmiş.

Başka bir Techland çalışanı “O, Techland için birçok iyilik yapmış bir adam. Ciddi sorumlulukları olan bir pozisyonu var. Bulunduğu pozisyon, kendisinin sahip olmadığı özel düşünce yapısı ve yetenek gerektiriyor. O bir ahmak değil ancak omuzlarında çok fazla yük var. İnsanlar, onunla yaşadığı problemler sebebiyle ayrıldı ya da kovuldu. Herhangi bir sorunun olmadığı dönemlerde bile insanları akşam 9’da 10’da işe çağırıyordu. Kendisi bir işkolikti ve herkesten böyle olmasını istiyordu” dedi.

Tabii Dying Light 2’nin geliştirme sürecinde yaşandığı iddia edilen tüm bu kargaşaya rağmen Techland’in orijinal oyununa Dying Light Hellraid şeklinde indirilebilir içerikler sunmaya devam ettiğini de hatırlatmak gerekiyor.