Dying Light 2 Geliştiricisi, PS5 DualSense'i Yorumladı

Dying Light 2'yi geliştiren Techland'in baş oyun tasarımcısı Tymon Smektela, PlayStation 5'in kontrol cihazı DualSense'i övgü dolu sözlerle yorumladı. Smektela'ya göre DualSense, tarihin en iyi kontrol cihazı olabilir.

Oyun severler hala PS5'in tasarımını görmeyi beklerken, Sony yeni nesil konsoluna eşlik edecek DualSense oyun kolunu kısa süre önce resmen tanıttı. Tymon Smektela'ya göre Dualsense, ilk kez 1998'de piyasaya sürülen ve zaman içinde evrimleşen Dualshock ile tamamen farklı bir kontrol cihazı deneyimi sunuyor.

Dying Light 2'yi geliştiren Techland'in baş oyun tasarımcısı olan Tymon Smektela, DualSense oyun kolunu heyecan verici buluyor. Smektela, PS5 ile hayatımıza girecek yeni oyun kolunun, farklı özellikleriyle oyun dünyasında kuralları değiştireceğini öne sürüyor.

PS5'in oyun kolu DualSense, beklentileri aşabilir

Tymon Smektela, PS5'in oyun kolu hakkında, "Dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikler oyun deneyimini değiştirerek insanların beklentilerini aşabilir. Genel olarak sağlamlığını merak ediyorum. Çok şık görünüyor ama yanlışlıkla yaşanan düşmelerden veya öfkeli oyuncuların elinden kurtulabilecek mi acaba? İlk izlenimlerin değişebileceğini biliyorum. Yine de benim için kesinlikle harika." şeklinde konuştu.

Smektala, PS5'e geleceği bilinen ve süresiz olarak ertelenen Dying Light 2'de DualSense'in yeni özelliklerinin nasıl kullanabileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Ama en azından Smektala, oyun konsolunun farklı bir deneyim sunmak için geliştirildiğinin farkında.

"DualSense'in tasarımı sade ve şık"

Dualsense'in tasarımı hakkında da konuşan Smektala, "Kesinlikle tasarımını seviyorum. İçinde yaşadığımız bilim-kurgu zamanları gibi 2020'den bekleyebileceğimiz kadar fütüristik bir tasarım. Şekline gelince, ellere nasıl uyacağını görmeliyiz, ama ben çok iyi bir izlenim alıyorum. Sanırım tarihin en iyilerinden biri olma şansı var. Yeterince büyük olmasının yanı sıra sade ve şık." dedi.

PlayStation 5 bu yılın sonlarına doğru gelecek ve nihayet yeni kontrol cihazı DualSense'i deneme fırsatı bulacağız. Şimdilik tasarımı ve kağıt üzerindeki özellikleriyle yetinmek zorundayız.