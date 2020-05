The Last of Us Part II'nin Depolama Alanı Hayranları Üzecek

Geçtiğimiz günlerde oynanış videosu yayınlanan The Last of Us Part II’nin gerektirdiği depolama alanı hayranları biraz üzecek gibi duruyor. Reddit’te ortaya atılan bir iddiaya göre oyunun boyutu 78,3 GB olacak.

PlayStation 4 konsolunun en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan The Last of Us Part II’nin çıkmasına artık çok az bir süre kaldı. 19 Haziran tarihinde uzun süredir merakla bekleyen hayranlarıyla buluşacak oyunla ilgili öğrendiklerimiz ise her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz günlerde The Last of Us Part II’den 24 dakikalık bir oynanış videosunun yayınlandığını sizlere aktarmıştık. Oyuncular tarafından oldukça beğenilen oynanış videosunda dikkat çeken noktalardan bir tanesi de oldukça gerçekçi ölüm sahneleriydi. Ancak devam oyununda canınızı acıtacak tek şey bu sahneler olmayacak, oyunun PlayStation’ınızda kapladığı alan da canınızı birazcık yakacak.

The Last of Part II için 100 GB boş alan gerekecek

Bir Reddit kullanıcısının ortaya attığı iddiaya göre The Last of Us Part II’nin yükleme boyutu 78,3 GB olacak. Bu, yüklemenin ham hâli, yani gönderilecek herhangi bir ilk gün yamasıyla birlikte oyunun kapladığı alan daha da artabilir. Oyun için 100 GB’lık bir boş depolama alanının gerekeceği iddia ediliyor.

Yani 500 GB depolama alanına sahip bir PlayStation 4 kullanıcısıysanız, depolama alanınızın %20’sini The Last of Us Part II’ye ayırmanız gerekecek. Tabii artık PlayStation 4 neslinin sonuna gelmiş olduğumuzu düşünürsek oyunların boyutlarının bu kadar yükselmesi nispeten normal diyebiliriz.

Eğer ki siz de bir The Last of Us hayranıysanız ve devam oyununu çıkığı gün satın alıp indirmeyi düşünüyorsanız şimdiden arşivinizdeki hangi oyunları daha az sevdiğinizi belirlemeye başlayabilirsiniz.