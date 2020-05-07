Dying Light 2 Hakkındaki İddialara Techland’den Cevap Geldi

Geçtiğimiz gün Dying Light 2’nin geliştirilme sürecinde tam bir karmaşanın hâkim olduğu iddialarına geliştirici şirket Techland’den cevap geldi. Şirket, oyunun geliştirilme aşamasının planlandığı gibi ilerlediğini açıkladı.

2015 yılında piyasaya sürüldüğünde oyun dünyasını kasıp kavuran Dying Light, günümüzde hâlâ birçok oyuncu tarafından oynanıyor. Oyunun sunduğu her şeyi deneyimleyen oyuncularsa hikâyenin devamı niteliğinde olacak Dying Light 2’nin yolunu gözlüyor.

Dyling Light, çıktığı dönemde hem grafikleriyle hem oynanışıyla herkesin ilgisini çekmeyi başardığından elbette ikinci oyundan da benzer bir başarı bekleniyor fakat biz serinin ikinci oyununu beklerken geçtiğimiz gün Dying Light 2’nin geliştirilme süreci hakkında üzücü bir haber gelmişti.

Dying Light 2 hakkındaki iddialar:

Dün hazırladığımız haberde bahsettiğimiz üzere Dying Light 2’nin geliştirme aşamasında tam bir kargaşanın hâkim olduğu iddia edilmişti. Bu bilgiyi sağlayan kaynağa göre oyunun geliştirilme aşamasında hikâye yönetimi, oynanış yönetimi, mekaniklerin temel kuralları sürekli değişiyordu ve geliştiricilerin ne yaptıkları hakkında hiçbir fikirleri yoktu.

Bu iddiadan birkaç saat sonra aynı gün içinde Techland’den farklı bir açıklama gelmişti. Bir stüdyo çalışanı, iddialara "Şu an neye sahip olduğumuzu bunlardan hiçbiri yansıtmıyor. Oyun sürekli olarak değişiyor. Hiç kimse ‘bu kadarı yeterli’ demez" şeklinde cevap vermişti.

İddialara karşı resmi açıklama geldi:

Tüm bu olayların ardından son olarak yine Techland tarafından bir açıklama geldi. Techland’in halkla ilişkiler bölümünden bir temsilci, paylaştığı yazıda "Dying Light 2’nin geliştirilme süreci, bu yılın başında düzenlediğimiz plana göre ilerleyerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tüm bunlarla birlikte temsilci tarafından paylaşılan yazıda Techland’in Microsoft tarafından satın alındığı iddialarına da yanıt verildi. Ortaya atılan iddiaları yalanlayan temsilci, “Bağımsız kalıyoruz. Birileri tarafından satın alınmak konusunda kimseyle görüşme yapmıyoruz” dedi.

Techland'in temsilcisi tarafından yapılan bu açıklamalar, PolskiGamedev tarafından ortaya atılan iddiaları tam anlamıyla reddetmese de şirketin bu süreci ciddiye aldığını gösterdi. Bu süreç sırasında Dying Light 2’nin ne zaman çıkacağı sorusunun cevabına dair bir ipucu verilmedi.