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Sony’den GTA 6 Öncesi Bir PS5 Güncellemesi Daha (Kovalamaca Sürüyor)

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Sony, merakla beklenen GTA 6 çıkışı öncesi artan jailbreak tehditlerine karşı PS5 için yeni bir kritik güvenlik güncellemesi yayımladı.

Sony’den GTA 6 Öncesi Bir PS5 Güncellemesi Daha (Kovalamaca Sürüyor)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6'nın çıkışına sayılı günler kala Sony, PS5 üzerindeki güvenlik önlemlerini sıkılaştırmaya devam ediyor.

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Şirket, konsolun korsan yazılımlara ve "jailbreak" girişimlerine karşı güvenliğini sağlamak adına yeni bir sistem yazılımı güncellemesi yayımladı. Yaklaşık 1,267 GB boyutundaki "26.07-14.22.00" sürümü, doğrudan sistem güvenliğine odaklanan kritik yamalar içeriyor.

İçerikten Görseller

Sony’den GTA 6 Öncesi Bir PS5 Güncellemesi Daha (Kovalamaca Sürüyor)
gorsel_20261102_164454

Yeni güncelleme neler içeriyor?

gorsel_20261102_164454

Yeni güncelleme, 21 Ekim’de yayımlanan 14.20 sürümünden yalnızca 11 gün sonra geldi. Sony'nin bu yoğun güncelleme takviminin arkasında, son dönemde PlayStation modlama topluluğunun elde ettiği başarılar yatıyor.

Eylül ayı sonlarında 7.00 ile 13.60 arasındaki sürümleri kapsayan kapsamlı bir jailbreak yönteminin duyurulması, PS5 Pro dâhil olmak üzere güncellenmemiş birçok konsolu açık hedef hâline getirmişti. Kırılan konsolların korsan oyun oynatma riski taşıması, Sony cephesinde alarm zillerinin çalmasına yol açtı.

Bazı yeni PS5 oyunlarının güncelleme alabilmek için 14.00 ve üzeri sürümleri zorunlu tutması, geliştirici topluluğu ile Sony arasında bitmek bilmeyen bir köşe kapmacaya dönüştü. Bir topluluk üyesinin 14.10 sürümünü kırdığına dair paylaşımlar yapması, gözleri doğrudan yakında çıkacak olan GTA 6'ya çevirdi. Rockstar Games’in merakla beklenen yapımının en az 14.20 ya da yeni çıkan 14.22 sürümünü gerektireceği tahmin ediliyor. Oyunun olası bir güvenlik açığıyla kırılması ve korsana yenik düşmesi riski, Sony'nin çıkış tarihine kadar yeni güncellemeler yayınlamaya devam edebileceğini gösteriyor.

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