Xbox Series X'in Uzay Savaş Oyunu Chorus Duyuruldu

Xbox Series X ve Xbox One için geliştirilen Chorus adlı oyunda, akıllı gemisiyle uzayda yolculuk yapan bir pilot olarak maceralara atılıyor ve hareket eden neredeyse her şeye ateş ediyoruz.

Geçmişte çıkış yapan ve günümüzde bir efsane olarak anılan bazı uzay savaş oyunları bulunuyor. Bu oyunlar arasında Star Fox ve Wing Commander gibi isimler yer alıyor. Oyun yapımcısı Deep Silver da benzer şekilde hızlı oynanışa sahip, yer çekimsiz ortam hissinin hâkim olduğu bir oyunu Xbox One ve Xbox Series X konsollarına getirmeyi amaçlıyor.

Microsoft’un Xbox Inside etkinliğinde tanıtılan oyun, baş döndürücü savaş sahnelerine ve ilginç yeteneklere ev sahipliği yapıyor. Deep Silver, bu oyunu 'uzay savaşı oyunlarında gerçek bir evrim' olarak nitelendiriyor.

Hisleri olan bir gemiyle uzay macerası:

Chorus oyununun tanıtım videosunu izlediğimizde, oyunun bize aksiyondan fazlasını vadettiğini görüyoruz. Oyunun anlatım dili oldukça sert ve karanlık; biz de Nara adındaki karakteri oynuyoruz. Nara’ya Forsaken adlı, kendi geçmiş hikâyesi olan akıllı bir gemi eşlik ediyor.

Oyunda Nara ve Forsaken ikilisi, geçmişte yaşananların intikamını almak üzere yola çıkıyor. Oyunda derin uzayda, kristal mağaralarını andıran yerlerde ve hatta varoluşun farklı evrenlerinde mücadele ediyoruz. Oyun bu anlamda çok zengin bir dünya sunuyor.

Chorus Stadia'ya da gelecek:

Chorus, hem Xbox One hem de Xbox Series X için duyuruldu. Tabii ikinci konsolda oyun daha gelişmiş grafiklere, ışın izleme teknolojisine ve 4K 60 fps desteğine sahip olacak. Oyun, 2021 yılında Stadia’dan da oynanabiliyor olacak. Chorus, bir anlamda yeni nesil konsollarda eski uzay savaş oyunlarının modern ve daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Yeni nesil konsollarda artık grafik gelişmelerin yanında hikâye anlamında da güçlü oyunlar göreceğiz ve Chorus da bu durumun örneklerinden olacak. Chorus’un tanıtım videosunu aşağıda yer alan pencereden izleyebilirsiniz.

Chorus için yayınlanan fragman: