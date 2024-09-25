Gmail, mavi tik özelliğiyle e-posta güvenliğini artırarak kullanıcıların gönderenleri daha iyi tanımasını sağlıyor.

Gmail, e-posta güvenliğini artırmak amacıyla Android ve iOS uygulamasına mavi tik özelliğini getiriyor. Geçen yıl web sürümünde tanıtılan bu özellik şimdi mobil platformlarda da kullanıcılara sunulmaya hazırlanıyor.

Yeni sistem, Marka için Mesaj Tanımlama (BIMI) standardını temel alıyor. BIMI, bir göndericinin markasını e-posta kutusunda görüntüleyerek, kullanıcıların göndereni daha iyi tanımasını sağlayacak. Örneğin, bir e-posta göndereninin yanında artık genel bir “A” harfi yerine Apple’ın logosu gibi tanınabilir simgeler yer alacak. Google, bu sistemin güçlü kimlik doğrulaması gerektirdiğini vurguluyor, böylece logoların güvenli bir şekilde gösterimi sağlanacak.

Güçlü kimlik doğrulamasıyla mavi tik dönemi başlıyor

Mavi tikler, gönderen adı ve tarih arasında yer alacak. Üzerine tıklandığında “Bu e-postanın göndereni örnek.com adresinin sahibidir ve profil resminde görünen logoyu doğrulanmıştır" şeklinde bir uyarı mesajı görülecek. Yeni özellik kişisel Google ve Workspace hesaplarına “önümüzdeki birkaç hafta içinde” gelecek.

Aynı zamanda Gmail, daha geniş bir gönderici yelpazesinin BIMI'yi kullanabilmesine olanak tanıyan yeni bir BIMI sertifikası türünü de getiriyor. Bu yeni sertifika Tescilli Marka Sertifikası (VMC) gerektirmeyen markaların da logolarını gösterme fırsatı sunuyor. Böylece mavi tik olmadan da markaların avatarları kullanıcılarla buluşabilecek.

Gmail’in bu yeni özelliğiyle birlikte mavi tikler güvenilirlik ve şeffaflık sunarak e-posta deneyimini bir adım öteye taşıyacak.