Android Telefonlar, Gmail'in Yapay Zekâsı ile E-postaları Özetleyecek

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Google Gmail'in e-posta özetleme özelliği, Android telefonlara gelecek gibi görünüyor. Özellik, Gmail'in Android uygulamasına ait kodlarda tespit edilmiş durumda.

Yapay zekâyı aktif olarak kullanmaya başlayan ABD merkezli teknoloji devi Google, kullanıcılara bir dizi yeni özellik sunmaya başladı. O özelliklerden bir tanesi de Gmail'in web sürümüne eklenen ve bir e-posta içeriğinin yapay zekâ tarafından kısaca anlatılmasını sağlayan "Özetle" özelliği.

Gelen son haberler, bu özelliğin çok yakında akıllı telefonlar için kullanılabilir olacağını gösteriyor. Zira Gmail'in Android sürümünde, "Bu e-postayı özetle" şeklinde bir butonun var olduğu tespit edildi. Uygulama kodlarında tespit edilen özellik, yakında tüm kullanıcılara ulaşabilir gibi görünüyor.

İşte Gmail'in kodlarında bulunan o buton

Gmail

Gmail'in e-postaları özetlemeye yarayan yeni özelliği, Gemini'dan güç alıyor. Yapay zekâ, gelen e-postanın içeriğini kontrol edip, anlamlı bir özetini sunuyor. Gmail'in Android sürüm kodlarında tespit edilen buton, bu özelliğin yakında Android telefon sahiplerine ulaşabileceğini gösteriyor.
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Gmail'in yeni özelliğinin son kullanıcıya ne zaman ulaşacağına ilişkin en ufak bir bilgimiz yok. Ayrıca uygulamanın iOS sürümü için nasıl bir çalışma yapıldığı da şimdilik bilinmiyor

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Kaynak : https://www.androidcentral.com/apps-software/summarize-this-email-button-coming-to-the-gmail-app
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