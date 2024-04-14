Gmail, tüm aboneliklerinizi tek bir yerde toplayacak ve istediğinizden kolayca çıkmanızı sağlayacak bir kategori getiriyor.

E-posta dendiğinde akla gelen ilk uygulamalardan olan Gmail, özünde bu kadar basit bir işleve sahip olmasına rağmen sürekli Google’ın elinden geçerek yeni özelliklere kavuşuyor. Genel olarak e-posta deneyimini ve gelen kutusu yönetimini daha verimli kılmayı hedefleyen bu özelliklere artık bir yenisi daha eklenecek.

Bildiğiniz üzere haber abonelikleri, e-posta listeleri, duyurular, sosyal medya bildirimleri vb. derken, özellikle de tek e-posta kullanıyorsanız aboneliklerinizin takibini yapmak büyük baş ağrısı sebebi olabiliyor. AssembleDebug tarafından bulunan özellik, bu konuyu çözecek gibi görünüyor.

Tüm abonelikleri tek bir yerden yönetebileceğiz.

Gmail’i açıp yan panele girdiğimizde, Spam ve Gönderilen gibi kategorilerin altında “Abonelikleri Yönet” seçeneği yer alacak gibi görünüyor. Bu kategoride e-postalarınız detaylıca incelendikten sonra gönderilme sıklıklarına göre kategorize edilecek. Bu da spam olanların kolayca ayrışmasını sağlayacak.

Aynı filtre içinde aboneliklerden veya spamdan kurtulmak için “Abonelikten Çık” butonu da yer alacak. Şu an için aktif olmayan özellik, kısaca aboneliklerinizi tek bir yerden yönetmenizi ve istemediğiniz aboneliklerden anında çıkabilmenizi sağlayacak.

Bu özelliğin tam olarak ne zaman genele açılacağı bilinmiyor fakat çıktığı zaman şüphesiz çok yaygın kullanılan bir özellik olacak. Zira e-posta listelerine nasıl abone olduğunu bile hatırlamayan kullanıcıların tekrardan abonelikten çıkması oldukça yorucu oluyor. Özellik gelene kadar beklemek istemiyorsanız Gmail’in arama kısmına “unsubscribe” diye aratıp istemediğiniz e-posta listelerinden çıkış butonlarını bulabilirsiniz.