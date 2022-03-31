Geçtiğimiz aylarda oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden olan E3 fuarının bu sene fiziksel olarak gerçekleştirilmeyeceği açıklanmıştı. Şimdi ise heyecanla beklenen fuarın dijital olarak da gerçekleştirilmeyeceği; yani etkinliğinin tamamen iptal edildiği duyuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen Electronic Entertainment Expo, ya da bilinen adıyla E3, dünyanın en büyük video oyun fuarlarından birisi. Birçok dev şirketin katılımı gösterdiği bu fuar, oyun dünyasında duyurulan yenilikler sebebiyle birçok hayran tarafından her yıl merakla bekleniyordu.

Ancak son yıllarda mücadele ettiğimiz COVID-19, birçok yerde olduğu gibi E3’ü de vurmuştu. 2020’de iptal edilen fuar, 2021’de dijital olarak düzenlenmişti. Etkinliğin bu sene düzenlenip düzenlenmeyeceği ise merak konusuydu. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda, heyecanla beklenen fuarın COVID sebebiyle bu sene de yüz yüze gerçekleşmeyeceği belirtilmişti. Şimdi ise gelen haberler, fuarın dijital olarak da yapılmayacağını ortaya koydu

E3 2022 tamamen iptal edildi

İptal haberi ilk olarak teknoloji devi Razer’da PR lideri olarak görev yapan Will Powers tarafından paylaşıldı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, gelen bir e-posta ile E3 2022’nin iptal edildiği bilgisinin alındığı aktarıldı.

Bunun ardından da Entertainment Software Association (ESA), yaptığı resmi bir açıklamaya E3 2022’nin iptal edildiğini doğruladı: “Daha önceki açıklamalarımızda E3 2022’nin COVID sebebiyle oluşan riskler yüzünden fiziksel olarak gerçekleşmeyeceğini duyurmuştuk. Bugün de etkinliğin dijital olarak gerçekleşmeyeceğini açıklamak istiyoruz.”

ESA ayrıca yaptığı açıklamalara “ Bunun yerine gelecek yaz, tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı yeniden canlandırılmış fiziksel ve dijital bir E3’e adayacağız. 2023’teki fuar, tüm medyayı ve endüstriyi bir araya getirerek yeni formatla interaktif deneyimler sunacak. 2023’te Los Angeles’tan dünyanın dört bir yanındaki hayranlara E3’ü canlı sunmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerine ekleyerek fuarın 2023’te daha iyi bir şekilde döneceğini belirtti.