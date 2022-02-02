EA, Battlefield 2042'nin Hayal Kırıklığı Olduğunu Kabul Etti

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, kazanç çağrısı sırasında yaptığı açıklamalarda oyunun hayal kırıklığını olduğunu kabul ettiklerini belirten ifadelere yer verdi. Wilson, oyunun kötü çıkışınıysa COVID-19 kısıtlamalarına bağladı.

Müthiş gaza getiren bir fragmanla duyurulan, 19 Kasım 2021’de çıkış yapan Battlefield 2042, ne yazık ki hiçbir beklentiyi karşılayamadı. Neredeyse hiçbir içeriğe sahip olmadan, birçok hata ve optimizasyon sorunuyla piyasaya sürülen Battlefield serisinin son üyesi, oyuncuların neredeyse tamamından olumsuz yorum topladı.

Oyuncuların en büyük şikâyet ettikleri noktaysa oyunun geliştiricisi DICE’ın, serinin bir önceki oyunlarına göre Battlefield 2042’yi gerçek anlamda kuru bırakmasıydı. Uzun zamandır sorunları dile getiren oyunculara verilen halka açık bir ses olmazken, bugün o ses ilk kez verildi. Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson, oyunun bir hayal kırıklığı olduğunu belirten açıklamalarda bulundu.

Oyunun kötü çıkması, COVID-19 kısıtlamalarına bağlandı

Electronic Arts’ın mali yılının üçüncü çeyreğine dair raporları paylaşan Andrew Wilson, Battlefield 2042’nin EA için her zaman ‘tutkulu bir oyun’ olduğunu açıkladı. Wilson, oyunun günümüzdeki halinde olmasını ise oyunun neredeyse tamamının COVID-19 kısıtlamaları sırasında geliştirilmesine bağladı. Wilson, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yaklaşık iki yıldır evden çalışan ekiplerimiz ile bu oyunu geliştirmek zorlayıcı oldu. Test etme ve hazırlık sürecimiz boyunca deneyimin oyuncularımızın eline geçmeye hazır olduğuna inandık. Güçlü bir istikrarla yola çıktık; ancak daha fazla oyuncu oyunun tamamını deneyimledikçe, ele almamız gereken beklenmedik performans sorunları olduğu ortaya çıktı. Oyunda yaptığımız bazı tasarım seçimleri de topluluğumuzdaki herkese hitap etmedi.”

Battlefield 2042’nin EA’in kârlılığını nasıl etkilediği bilinmezken, çağrıda bu konuda fikir verebilecek açıklamalara da yer verildi. Kazanç çağrısında EA’in satış beklentilerinin FIFA ve Apex Legends tarafından dengelendiği belirtilirken, özellikle FIFA 22’nin şimdiye kadar en güçlü şekilde çıkış yapan FIFA oyunu olduğu açıklandı. EA, Battlefield 2042 fiyaskosuna rağmen son üç ayda 1,79 milyar dolar net gelir elde etti.

Tüm bunların yanı sıra DICE, dün yaptığı açıklamada Battlefield 2042'ye gelecek yeni içerik güncellemesinin, iyileştirmelere odaklanmak amacıyla birkaç ay ertelendiğini duyurmuştu.

Battlefield 2042’nin eksikleri nelerdi?

Battlefield 2042’nin eksikleri o kadar çok fazlaydı ki oyuncular, tüm bunları bir araya getiren bir liste ve oyunda öncelikli olarak düzeltilmesini istedikleri bir anket dahi başlattılar. Eksikler listesi, oyunun ana özelliklerinde hikâye modunun ve sınıf sisteminin olmaması dahil 18 maddeye yer veriyordu. Her birinde onlarca eksiğin listelendiği başlıklar arasında yaya oynanışı, araçlar, skor sistemi, ekip ve takım çalışması, harita, kullanıcı arayüzü ve ses başlıkları bulunuyordu.

Oyuncuların hazırladığı ve cevapladığı ankete göre göre oyunda düzeltilmesi gereken en büyük 5 şeyse harita tasarımı, vuruş kaydı, silah tepkisi, kullanıcı arayüzünün karışıklığı ve animasyon ve arayüzdeki genel hatalar idi. Ayrıca oyuncuların %75’i, sınıf sisteminin çok daha iyi olduğunu düşünüyordu.