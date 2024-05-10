Electronic Arts, Battlefield serisinin geleceğiyle ilgili konuştu. Seri için şimdiye kadarki en büyük ekibin kurulduğu söylenirken hem çok oyunculu hem de tek oyunculu Battlefield evreni oluşturulacağı ifade edildi. Ayrıca yeni oyunun da yine bir live-service yapım olacağı aktarıldı.

Sevilen FPS serisi Battlefield’ı son olarak 2021 yılında çıkan Battlefield 2042’yle görmüştük. Oyunculardan karışık yorumlar alan oyun, tekli oyunculu hikâye moduyla gelmemiş, sadece çoklu oyuncu olarak sunulmuştu. Serinin hayranları, bir süredir yeni oyunlar hakkında bilgi gelmesini bekliyordu.

Bu konuda nihayet Electronic Arts tarafından bir açıklama geldi. Dün finansal raporunu yayımlayan şirket, serinin geleceği hakkında yeni bilgileri bizlerle buluşturdu.

EA, seri tarihinin en büyük ekibini yeni Battlefield oyunları için bir araya getiriyor

CEO Andrew Wilson, Battlefield’ın geleceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek önemli bir bilgi paylaştı. Buna göre şirket, oyuncuları dinleyerek önemli dersler çıkardı ve Battlefield tarihinde görülmemiş kadar büyük bir ekibi yeni oyunları geliştirmesi için bir araya getirdi. Motive, DICE, Criterion ve Ripple Effect’in bir araya geldiğini belirten Wilson, bu dev ekibin hem çok oyunculu hem de tek oyunculu deneyimler sunacak bir Battlefield evreni oluşturacaklarını da ekledi.

Ayrıca sıradaki Battlefield oyununun çok büyük bir “live-service” yapım olacağını ekledi. Bu açıklamanın live service türünü pek sevmeyenlerin tepkisini çektiğini söylemek gerekiyor. Live-service çok oyunculu yapımlar, oyuncuların oyunu olabildiğince uzun süre oynamasını sağlamayı amaçlıyor. Oyun çıktıktan sonra sürekli olarak güncellemeler geliyor. Fortnite, Rainbow Six: Siege, CoD: Warzone gibi oyunlar örnek verilebilir. Zaten Battlefield 2042 de bu kategoride bir oyun.