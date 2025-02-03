Sony'nin, Gran Turismo 7'nin PC sürümünü iptal ettiği ileri sürüldü. Güvenilir bir kaynağın iddiası, bu oyunu bekleyen PC sahiplerinin canını sıkacak gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bundan uzun bir süre önce Gran Turismo 7'nin PC sürümü ile gündeme gelmişti. Sektör kaynakları, bu oyunun PC sürümünün geleceğini ileri sürmüşlerdi ancak ne Sony ne de Gran Turismo 7'nin geliştiricisi, bu konu hakkında olumlu bir şey söylememişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir bir sızıntı kaynağı olarak bilinen Bryank75, Gran Turismo 7'nin PC sürümünün iptal edildiğini ileri sürdü. Bu kararın neden alındığı bilinmiyor ancak bazı oyuncuların canları sıkılacak.

Oyunun hâlâ güncelleniyor olması bu karara yol açmış olabilir mi?

2022 yılında piyasaya sürülen Gran Turismo 7, PlayStation ekibinin hâlâ önemsediği oyunlardan bir tanesi. Öyle ki oyun, üçüncü yılında olmasına rağmen hâlâ güncellemeler alıyor. İşte bu durum, PC sürümün iptal edilmesine neden olmuş olabilir gibi görünüyor. Şirket, bu hamleyle oyuncuların PlayStation 5'te kalmalarını istiyor olabilir.

Tabii bu iddia, Sony'nin PC oyunları planlarından vazgeçtiği şeklinde yorumlanmamalı. Firma, geçmişte PlayStation'a özel olarak yayımladığı oyunları bir bir PC ekosistemine getiriyor. Bu da Sony için ciddi bir gelir kaynağı oluyor. Hâl böyleyken Sony, PC için oyun çıkarmaktan geri durmayacaktır.