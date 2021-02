Codemasters'ın EA'ya 1,2 Milyar Dolara Satışı Onaylandı

Bir süredir gerçekleşeceği söylenen satın alma nihayet onaylandı. Codemasters hissedarları, şirketin 1,2 milyar dolara EA'ye satışına onay verdi.

Formula 1, Dirt, Grid gibi dünyanın en popüler yarış oyunlarından bazılarının arkasındaki oyun stüdyosu olan Codemasters’ı satın almak için 2K Games, Rockstar gibi dev oyun stüdyolarının sahibi Take Two ile FIFA, Sims, Need For Speed, Star Wars gibi pek çok popüler oyun markasının sahibi olan Electronic Arts (EA) arasında uzun süredir bir rekabet yaşanıyordu.

İlk olarak Take Two’un Codemasters’ı bünyesine dahil etmeye yakın olduğu ifade edilse de aralık ayında ortaya çıkan bilgiler, EA’in Codemasters’ı satın almak için anlaşmaya vardığını ortaya koymuştu. Codemasters hissedarları tarafından gerçekleştirilen son toplantıda şirketin EA’e satışı için onay verildi ve satış, resmi anlamda olmasa da Codemasters’ın içinde tamamlanmış oldu.

EA, Codemasters ile yenilikçi yarış oyunları ortaya koymak istiyor

Hissedarlar, şirketin 1,2 milyar dolara satışını 63’e 13 “evet” gibi büyük bir çoğunlukla onayladı. Söz konusu oylamayı gerçekleştiren hissedarlar, Codemasters hisselerinin yüzde 98’den fazlasını oluşturuyordu. Ayrıca söz konusu anlaşma ile ilgili olarak Alman ve Avusturya'daki rekabet kurumlarından da onay alınmış olması, anlaşmanın resmi anlamda ilerlemesinin önünü açmış durumda.

Satın alma anlaşmasının 2021 birinci çeyreğin sonunda tamamlanması bekleniyor. Satın alma işlemi gerçekleştiğinde Codemasters, EA yan kuruluşu Codex Games Limited’e ait bir stüdyo olacak. Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, Codemasters ile Electronic Arts'ı bir araya getirmenin heyecan verici ve yenilikçi yarış oyunları ortaya çıkarmak için muhteşem bir fırsat olduğunu ifade etti.