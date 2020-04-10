EA, 'Evde Kal. Birlikte Oyna' Girişimini Duyurdu

Electronic Arts, oyun topluluğunu evde kalmaya teşvik etmek için "Evde Kal. Birlikte Oyna" adlı girişimini duyurmuştu. EA, karantina sürecine canlı yayınlar ve etkinliklerle destek vermeye devam edecek.

Koronavirüsün küresel çapta olması nedeniyle oyun stüdyoları, geliştiricilere evden çalışma talimatı verdi. Electronic Arts da insanları evlerinde kalmaya teşvik etmek için oyun içi etkinlikler ve canlı yayınlar gerçekleştiren şirketlerden biri.

EA, "Evde Kal, Birlikte Oyna" girişimi kapsamında salgın sürecine katkı sağlamaya çalışıyor. EA, COVID-19 planlarının bir parçası olarak içerik geliştiricilerinin ve farklı EA oyun topluluklarının evde kalarak katkı sağladıkları projesi için "StayAndPlay" etiketini kullanıyor.

EA, salgın sürecine etkinliklerle destek oluyor

EA, yaptığı basın açıklamasında daha önce yaptığı ve gelecekte gerçekleştireceği canlı yayın etkinliklerden bazılarına yer verdi.

Koronavirüs günlerinde düzenlenen ve gelecekte düzenlenecek EA etkinliklerinden bazıları:

26 Mart, Apex CodeRed Turnuvası: Influencer'lar ve profesyonel oyuncular 50 bin dolar ödül için Apex oynadı ve Kızıl Haç Örgütü'ne 250 bin dolar bağışlandı.

Influencer'lar ve profesyonel oyuncular 50 bin dolar ödül için Apex oynadı ve Kızıl Haç Örgütü'ne 250 bin dolar bağışlandı. 1-2 Nisan, EA SPORTS Madden NFL 20 Turnuvası: Twitch'te canlı Madden NFL 20 turnuvası düzenlendi ve yayın 1 milyonu aşkın tekil izleyici topladı. NFL hayranları, favori sporcularının NFL Checkdown x Madden Turnuvası'ndaki mücadelesine tanık oldu. Finalde, Los Angeles Chargers oyuncusu Derwin James şampiyon oldu.

Twitch'te canlı Madden NFL 20 turnuvası düzenlendi ve yayın 1 milyonu aşkın tekil izleyici topladı. NFL hayranları, favori sporcularının NFL Checkdown x Madden Turnuvası'ndaki mücadelesine tanık oldu. Finalde, Los Angeles Chargers oyuncusu Derwin James şampiyon oldu. 6-17 Nisan, The Sims 4 canlı yayınları: The Sims 4, The Sims Twitch kanalında oyuncuların en sevdikleri Sims yaratıcılarını izleyebilecekleri bir canlı yayın programı başlattı.

The Sims 4, The Sims Twitch kanalında oyuncuların en sevdikleri Sims yaratıcılarını izleyebilecekleri bir canlı yayın programı başlattı. 18-20 Nisan, 2-4 Mayıs, 30 Mayıs-1 Haziran, Apex Legends Global Serisi: Apex Legends kısa süre önce, oyun topluluğunun güvende ve bağlantıda kalmasına yardımcı olmak için her biri 100 bin dolar ödül havuzuna sahip olan üç yeni Çevrimiçi Turnuvalar başlatıyor.

EA, insanların fiziksel olarak ayrı kalması gerektiği bir zamanda, oyuncu topluluklarını evlerinde kalmaya ve çevrimiçi olarak bir araya gelmeye teşvik etmeye çalışıyor. Yayıncının "Evde Kal. Birlikte Oyna" girişimi hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.