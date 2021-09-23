Ultime Team Oyuncularının Bilmesi Gereken FIFA 22 'En'leri

FIFA 22'nin çıkış tarihi yaklaşırken oyuncular şimdiden, Ultimate Team modunda ne yapacaklarını düşünüyorlar. Zira iyi bir takım kurmak, bu takımı yönetmek ve kazanmak pek de kolay bir şey değil. Sizler için, FIFA 22'deki en hızlı, en iyi pas veren, en iyi şut çeken, en iyi dripling yapan, en iyi defans yapan ve en iyi fiziğe sahip oyuncuları derledik.

Futbol tutkunu oyunseverler, büyük bir heyecanla 1 Ekim'i bekliyorlar. Zira Electronic Arts'ın bir süredir üzerinde çalıştığı FIFA 22, 1 Ekim itibarıyla yeni nesil konsollar da dahil olmak üzere tüm platformlar için erişime açılacak. Futbol tutkunları bu sayede, yeni oyunun neler sunabileceğini tüm detayları ile görme imkanı yakalamış olacaklar.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, FIFA 22'de de yer alacak Türkiye Süper Ligi'nin en yüksek reyting skoruna sahip olan futbolcularından bahsetmiştik. Bu kez yine benzer bir içerikle karşınızdayız. Ancak bu kez kapsamımız çok daha geniş. Öyle ki sizlere, FIFA 22'nin en hızlı, en iyi pas veren, en iyi şut çeken, en iyi dripling yapan, en iyi defans yapan ve en iyi fiziğe sahip 10 futbolcusundan bahsedeceğiz.

İşte FIFA 22'nin 'en'leri

FIFA 22'deki en hızlı 10 oyuncu

10. Georges-Kevin Nkoudou: Beşiktaş (Hız: 94)

9. Inaki Williams Arthuer: Athletic Bilbao (Hız: 94)

8. Frank Acheampong: Şenzen FK (Hız: 94)

7. Rafa: Benfica (Hız: 94)

6. Daniel James: Leeds United (Hız: 95)

5. Achraf Hakimi: PSG (Hız: 95)

4. Vinicius Junior: Real Madrid (Hız: 95)

3. Adama Traore Diarra: Wolverhampton Wanderers (Hız: 96)

2. Alphonso Davies: Bayern Münih (Hız: 96)

1. Kylian Mbappe: PSG (Hız: 97)

FIFA 22'deki en iyi pas veren 10 oyuncu

10. Christian Eriksen: Inter (Pas: 88)

9. ter Stegen: Barcelona (Pas: 88)

8. Bruno Miguel Borges Fernandes: Manchester United (Pas: 89)

7. Luca Modric: Real Madrid (Pas: 89)

6. Daniel Parejo Munoz: Villarreal (Pas: 90)

5. Toni Kroos: Real Madrid (Pas: 91)

4. Manuel Neuer: Bayern Münih (Pas: 91)

3. Lionel Messi: PSG (Pas: 91)

2. Kevin de Bruyne: Manchester City (Pas: 93)

1. Ederson: Manchester City (Pas: 93)

FIFA 22'deki en iyi şut çeken 10 oyuncu

10. Kylian Mbappe: PSG (Şut: 88)

9. Sergio Agüero: Barcelona (Şut: 89)

8. Thipaut Courtois: Real Madrid (Şut: 89)

7. Luis Suarez: Atletico Madrid (Şut: 90)

6. Erling Haaland: Borussia Dortmund (Şut: 91)

5. Harry Kane: Tottenham Hotspur (Şut: 91)

4. Jan Oblak: Atletico Madrid (Şut: 92)

3. Robert Lewandowski: Bayern Münih (Şut: 92)

2. Lionel Messi: PSG (Şut: 92)

1. Cristiano Ronaldo: Manchester United (Şut: 93)

FIFA 22'deki en iyi dripling yapan 10 oyuncu

10. Jan Oblak: Atletico Madrid (Dripling: 90)

9. ter Stegen: Barcelona (Dripling: 90)

8. Gianluigi Donnarumma: PSG (Dripling: 90)

7. Mohamed Salah: Liverpool (Dripling: 90)

6. Marco Verratti: PSG (Dripling: 91)

5. Jadon Sancho: Manchester United (Dripling: 91)

4. Bernardo Silva: Manchester City (Dripling: 92)

3. Kylian Mbappe: PSG (Dripling: 92)

2. Neymar Jr.: PSG (Dripling: 94)

1. Lionel Messi: PSG (Dripling: 95)

FIFA 22'deki en iyi defans yapan 10 oyuncu

10. Stefan Savic: Atletico Madrid (Defans: 87)

9. Stefan de Vrij: Inter (Defans: 87)

8. N'Golo Kante: Chelsea (Defans: 87)

7. Milan Skriniar: Inter (Defans: 87)

6. Sergio Ramos: PSG (Defans: 88)

5. Ruben Santos Gato Alves Dias: Manchester City (Defans: 88)

4. Giorgio Chiellini: Piemonte (Defans: 89)

3. Marquinhos: PSG (Defans: 89)

2. Mats Hummels: Borussia Dortmund (Defans: 89)

1. Virgil van Dijk: Liverpool (Defans: 91)

FIFA 22'deki en iyi fiziğe sahip 10 oyuncu

10. Ruben Santos Gato Alves Dias: Manchester City (Fizik: 88)

9. Moussa Marego: El Hilal (Fizik: 89)

8. Geoffrey Kondogbia: Atletico Madrid (Fizik: 89)

7. Denzel Dumfries: Inter (Fizik: 89)

6. Manuel Neuer: Bayern Münih (Fizik: 89)

5. Gianluigi Buffon: Parma (Fizik: 90)

4. Jan Oblak: Atletico Madrid (Fizik: 90)

3. Alisson: Liverpool (Fizik: 90)

2. Casemiro: Real Madrid (Fizik: 90)

1. Samir Handanovic: Inter (Fizik: 92)