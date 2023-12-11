Türkiye'nin en çok izlenen EA Sports FC yayıncılarından Ege Arseven'in yayınında garip bir hata ortaya çıktı. Arseven'in attığı gol sonrasında yapılacak santrada, Arseven ile rakibinin kontrol ettikleri takımlar değişti.

Oyuncuların karşısına çıkan hatalarla "Bu sefer acaba başıma ne gelecek?" korkusunu derinden yaşatmasıyla Game Awards'ta korku ödülü alsa şaşırtmayacak EA Sports FC 24, yine garip bir hata ile gündeme geldi.

Santra öncesi kadrolar değişti

Oyunda kendi kadrolarımızı kurup, taktiklerimizi seçip eşleştiğimiz rakipleri yenmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en çok izlenen EA Sports FC yayıncılarından Ege Arseven de tam oyunda, rakibi karşısında oyun saatiyle 33. dakikada 1-3 öne geçmişti ki garip bir hata ile karşılaştı. Santra vuruşu için takımlar dizildiğinde Arseven ile rakibinin kadrolarının kontrolleri birbirlerine geçmişti.

Arseven öncelikle rakip oyuncunun kadrosu ile kendi kalesine gol atarak hatayı yeniden tetiklemeye çalıştı ancak başarısız oldu. Sonrasında da rakip oyuncunun çıkmasını bekledi. Rakip oyuncunun ayrılmasının ardından da maç devam etti. Üstelik Arseven bu süreçte denese de oyundan çıkmayı da başaramadı.

X'te gelen yorumlara baktığımızda bazı kullanıcılar, rakipler oyunu terk ettiğinde ya da internet bağlantısı yavaşladığında bu sorunun ortaya çıkabildiğini ifade ettiler. Bazı kullanıcılara göre bu durum yaşandığında maç geçersiz sayılıyor ancak bazı kullanıcılar, hatanın rakibin çıkmasından kaynaklanması durumunda maçın galibiyet olarak işlendiğini söylüyor. Sonuç ne olursa olsun ortaya çıkan hata oldukça garip ve sinir bozucu gözüküyor.

EA ile FIFA'nın yollarını ayırmasından sonra piyasaya çıkan ilk EA oyunu olan EA Sports FC 24 hakkında siz ne düşünüyorsunuz?