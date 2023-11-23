Electronic Arts, EA Sports FC'ye EURO 2024'ün geleceğini duyurdu. Turnuva, yaz aylarında oyuna eklenecek. Ayrıca bu kapsamda oyunculara Avrupalı futbolcuları içeren Ultimate Team ögesi de hediye edilecek.

EA Sports FC 24, eylül ayında çıkış yaparak yıllardır devam eden FIFA oyunlarının sonunu getirmişti. Çıktığından beri oyuncular tarafından karışık yorumlar alan yapımdan bugün futbolseverleri mutlu edecek bir duyuru geldi.

Hem UEFA hem de Electronic Arts tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran 2024’te başlayacak Avrupa’nın en büyük ulusal futbol turnuvası EURO 2024, EA Sports FC 24’e eklenecek.

EURO 2024, yaz aylarında ücretsiz bir şekilde oynanabilecek

EURO 2024, turnuvanın gerçekte başlama zamanına denk gelecek şekilde haziran ayında ücretsiz bir güncelleme olarak PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch kullanıcılarına sunulacak.

Avrupalı yıldızları içeren Ultimate Team ögeleri oyunculara hediye edilecek

16 Ocak 2024’e kadar oyunu oynayan kişilere, Avrupa’nın büyük yıldızlarından bazılarını içeren Ultimate Team ögeleri hediye edilecek. Bu hediyelerin dağıtımı, 18 Aralık’ta başlayacak. iOS ve Android cihazlardaki EA Sports FC Mobile oyuncuları ise bugünden itibaren hediyelerine ulaşabilecek. UEFA EURO 2024 Ultimate Team ögeleri, aşağıdaki 6 Avrupalı oyuncudan birini içerecek:

Jack Grealish – İngiltere

Ousmane Dembelé – Fransa

Federico Chiesa – İtalya

Florian Wirtz – Almanya

Virgil Van Djik – Hollanda

Alvaro Morata - İspanya

EA Sports FC, bunlar dışında UEFA’nın eEURO Espor programının da resmî platformu olacak. eEuro Espor, Avrupa’nın en iyi EA Sports FC oyuncularının millî takımlarını temsil edeceği bir espor turnuvası olacak.