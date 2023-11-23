EA Sports FC 24, eylül ayında çıkış yaparak yıllardır devam eden FIFA oyunlarının sonunu getirmişti. Çıktığından beri oyuncular tarafından karışık yorumlar alan yapımdan bugün futbolseverleri mutlu edecek bir duyuru geldi.
Hem UEFA hem de Electronic Arts tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran 2024’te başlayacak Avrupa’nın en büyük ulusal futbol turnuvası EURO 2024, EA Sports FC 24’e eklenecek.
EURO 2024, yaz aylarında ücretsiz bir şekilde oynanabilecek
EURO 2024, turnuvanın gerçekte başlama zamanına denk gelecek şekilde haziran ayında ücretsiz bir güncelleme olarak PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch kullanıcılarına sunulacak.
Avrupalı yıldızları içeren Ultimate Team ögeleri oyunculara hediye edilecek
16 Ocak 2024’e kadar oyunu oynayan kişilere, Avrupa’nın büyük yıldızlarından bazılarını içeren Ultimate Team ögeleri hediye edilecek. Bu hediyelerin dağıtımı, 18 Aralık’ta başlayacak. iOS ve Android cihazlardaki EA Sports FC Mobile oyuncuları ise bugünden itibaren hediyelerine ulaşabilecek. UEFA EURO 2024 Ultimate Team ögeleri, aşağıdaki 6 Avrupalı oyuncudan birini içerecek:
- Jack Grealish – İngiltere
- Ousmane Dembelé – Fransa
- Federico Chiesa – İtalya
- Florian Wirtz – Almanya
- Virgil Van Djik – Hollanda
- Alvaro Morata - İspanya
EA Sports FC, bunlar dışında UEFA’nın eEURO Espor programının da resmî platformu olacak. eEuro Espor, Avrupa’nın en iyi EA Sports FC oyuncularının millî takımlarını temsil edeceği bir espor turnuvası olacak.