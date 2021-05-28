EA'in Ultimate Team'den Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı

Electronic Arts’ın spor oyunlarında sunduğu Ultimate Team hizmetinin 2021 mali yılında elde ettiği devasa gelir belli oldu. Şirket, bu yıl Ultimate Team’den 1,62 milyar dolar kazanarak 2015’teki Ultimate Team gelirini neredeyse üçe katladı.

Özellikle spor oyunlarının en önde gelen isimlerinden olan geliştirici şirket Electronic Arts, her yıl milyonlarca dolar kazandığı Ultimate Team uygulamasından bu yıl devasa bir gelir elde etti. Şirket, 2021 mali yılında Ultimate Team’den 1,62 milyar dolarlık kazanç sağladı.

Bu kazanç, Ultimate Team’in 1 yılda sağladığı en yüksek kazanç oldu. Şirketin yüksek popülariteye sahip 3 spor oyunu üzerinden kullanılan Ultimate Team’in bu yılki geliri, 2015 yılındaki gelirini neredeyse üçe katladı.

Oyunculara oyun üzerinden para kazanarak daha iyi sporcular alma olanağı sunan Ultimate Team konsepti, EA’in FIFA, Madden ve NFL oyunlarında kullanılıyor. EA’in açıklamalarına göreyse yılın başından beri elde edilen gelirin büyük bir kısmını FUT, yani FIFA Ultimate Team oluşturuyor.

EA’in 6 yıllık Ultimate Team gelir tablosu:

Oyun içinde sunulan ücretli ürünleriyle bilinen EA’in bu uygulamasının sattığı ürünlerinin geliri, her yıl kayda değer oranda artıyor. 2015 yılında 587 milyon dolara ulaşan Ultimate Team geliri, 2018’de ilk kez 1 milyar dolar sınırını aştı. 2019 yılında 1,37 milyar doları bulan gelir, geçen sene ise 1,49 milyar dolarla yılı tamamladı.

Ultimate Team, bu yılki toplam geliri 5,6 milyar dolar olan EA’in en büyük gelir kaynaklarından biri olarak biliniyor. ‘Kazanmak için satın al’ politikası gütmekle suçlanan uygulama, bazı otoritelerce kumar olarak bile değerlendiriliyor. Örneğin İngiltere’de Ultimate Team’in kısıtlanmasına yönelik bir dava hâlâ sürmekte. Davanın 2022 yılında sonuç vermesi bekleniyor.