FIFA 21'de Süper Lig Yılın Takımı Geldi

Futbol liglerinde sona yaklaşırken FIFA 21'de de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu etkinliklerden biri de, Türkiye Süper Lig Yılın Takımı oldu.

FIFA 21'de Türkiye Süper Lig yılın takımı açıklandı. Kadroda yer alan oyuncuların bir kısmı orada yer almayı kesinlikle hak ederken, bir kısmı ise futbolseverler arasında tartışma yaratacak tercihlerden oluşuyor.

Açıklanan Süper Lig Yılın Takımı'nda Beşiktaş'tan 3 oyuncu yer alıyor. Takımda Fenerbahçe'den 2, Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Alanyaspor'dan da 1'er oyuncu yer alıyor.

İşte FIFA 21'de Süper Lig Yılın Takımı

Kadrodaki oyuncular şu şekilde:

Lucas Biglia - Fatih Karagümrük S.K. (91 GEN)

Adem Büyük - Yeni Malatyaspor (85 GEN)

Caner Erkin - Fenerbahçe (89 GEN)

Vincent Aboubakar - Beşiktaş (90 GEN)

Fayçal Fajr - Sivasspor (87 GEN)

Anastasios Bakasetas - Trabzonspor (86 GEN)

Rachid Ghezzal - Beşiktaş (86 GEN)

Marcão - Galatasaray (87 GEN)

Valentin Rosier - Beşiktaş (88 GEN)

Davidson - Alanyaspor (90 GEN)

Altay Bayındır - Fenerbahçe (85 GEN)

Kadroda GEN olarak belirtilen genel becerisi en yüksek isim, kariyerinde Milan gibi takımlar da bulunan Lucas Biglia olarak göze çarptı. Öte yandan kadroda bu yılın en golcü isimlerinden Boupendza gibi oyuncuların yer almaması dikkat çekti.

FIFA 21 oyuncuları, Süper Lig'de Yılın Takımı içerisinde yer alan futbolcuları oyun içi etkinliklerle ve oyuncu paketleriyle takımlarına katabilecek. Böylece daha yüksek genel puana sahip, uyumluluğu yüksek ekipler oluşturabilecekler.

2021 sezonunun sonu yaklaşıyor

Avrupa liglerinin büyük kısmında artık şampiyonluk mücadelelerinde sona yaklaşılıyor. Electronic Arts da yıl sonunda oyuncuların verdiği oylarla yılın takımlarını belirliyor. Bir sonraki açıklanacak TOTS ise Almanya Bundesliga'da yılın takımı olacak.

Daha önce açıklanan İngiltere Premier League Yılın Takımı'nda Türk asıllı İlkay Gündoğan da yer almıştı. PSG'nin önünde Lille ile şampiyonluğa giden oyuncularımızdan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in Fransa'da yılın takımında yer alıp almayacağını ise oylamadan sonra göreceğiz.