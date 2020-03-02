4-5 Mart tarihlerinde Isparta'da gerçekleştirilecek olan EBEC 2020 etkinliği, uzun bir yarışma maratonuna hazırlanan mühendisleri ağırlayacak. Etkinliğe kayıt olmak için ise geri sayım başladı.

Açılımı “European BEST Engineering Competition” olan, Avrupa’nın en büyük mühendislik yarışması Avrupa BEST Mühendislik Yarışması (EBEC), takım tasarımı ve vaka analizi olarak iki bölümden oluşuyor. Katılımcılar, 4’er kişilik takımlar halinde, takım tasarımı kategorisinde verilen probleme, sağlanan materyaller ile çözüm bulacak bir cihaz yapmaya çalışılır. Vaka analizi kategorisinde ise katılımcılardan teknik veya yönetimsel bir probleme çözüm aramaları bekleniyor.

Yarışma, “EBEC piramidi” şeklinde tasarlanmış yıl boyunca düzenlenen 3 ayaktan oluşur. Yerel ayaklar, EBEC’in tüm üniversitelerden öğrencilerin katıldığı ilk ayaktır ve Yerel BEST Grupları (LBG) tarafından düzenlenir. Ulusal/Bölgesel ayaklarda ise yerel ayakların kazananları yarışır. Yarışmanın ikinci ayağı olan Ulusal/Bölgesel ayaklara 600’ün üzerinde yarışmacı katılım gösteriyor. Ulusal/Bölgesel ayakların galibi olan takımlar ise EBEC’in final aşamasına gitmeye ve Avrupa’nın en iyi mühendislik öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

BEST Isparta, EBEC’in yerel etaplarından biri olan EBEC Isparta’yı düzenliyor ve geri sayım başlamış durumda. Yarışmanın Isparta finalistleri, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üni., ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi finalistleri ile birlikte bu sene ODTÜ’nün ev sahipliği yapacağı EBEC Türkiye’de yarışma hakkı kazanacak.

4-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için ebecisparta.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.