eFootball'a Türkiye Sunucularının Geleceği Resmen Açıklandı

KONAMI, Nihat Kahveci ve İlhan Mansız'ın da katıldığı bir etkinlikte eFootball hakkındaki müjdeyi verdi. Türkiye sunucuları geliyor.

Bir zamanlar PES olarak bildiğimiz, daha sonra adı eFootball olarak değiştirilen oyun, futbol oyunu deyince akla gelen ilk yapımlardan biri konumunda. KONAMI imzası taşıyan ve tamamen ücretsiz bir şekilde erişilebilen eFootball, ülkemiz de dahil dünya çapında büyük ilgi görüyordu.

Şimdi ise Türkiye’deki eFootball oyuncualrını çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Eski futbolcuları İlhan Mansız ve Nihat Kahveci ile birlikte gerçekleştirilen bir etkinlikle KONAMI, oyuan Türkiye sunucuları geleceğini duyurdu.

Türkiye sunucuları gelecek, millî efsanelerin kartları eklenecek

İstanbul’da düzenlenen eFootball Championship 2026 Türkiye Kupası etkinliğinde yapılan duyuruda, eFootball’a ülkemizdeki oyuncuların uzun süredir istediği Türkiye sunucularının getirilmesi için çalışmaların resmen başlatıldığı aktarıldı. Ne zaman geleceği konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Ülkemizdeki oyuncular, eFootball’da normalde Avrupa sunucularında oyunu oynuyordu. Türkiye sunucunun gelmesiyle çok daha düşük ping, daha iyi oyun deneyimi, az gecikme, Türkiye’den diğer oyuncularla oynama gibi avantajlar sunulacak. Ayrıca Türk oyunculara özel içerikler de göreceğiz. Yeni Legend kartlar ile millî takım efsaneleri oyuna eklenecek.