Samsung’un 2020 model amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S20, Plus ve Ultra resmi olarak tanıtıldı. San Francisco’da düzenlenen tanıtıma eş zamanlı olarak Türkiye’de de gerçekleşen lansman ile Galaxy S20’lerin Türkiye fiyatları da belli oldu.

Samsung, 2020’ye hızlı bir giriş yaptı ve Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra modellerini tanıttı. Akıllı telefon konusunda satış liderliğini sürdüren firmanın yeni telefonları, bu başarısını devam ettirecek gibi görünüyor. Zira S20’ler, sahip oldukları özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak Türkiye’deki kullanıcılar için Galaxy S20’nin özellikleri kadar fiyatı da oldukça önemli.

Samsung Galaxy S20 Türkiye fiyatı, beklendiği üzere amiral gemisi seviyesinde yer alan telefonlara yakışır bir şekilde belirlenmiş durumda. Serinin en başlangıç telefonu Galaxy S20, 7799 TL'lik etikete sahipken Galaxy S20 Plus 9.299 TL, Galaxy S20 Ultra LTE ise 11.999 TL’lik başlangıç fiyatlarıyla ön siparişe açıldı.

Samsung Galaxy S20 fiyatı:

Samsung Galaxy S20 128 GB: 7.799 TL

Samsung Galaxy S20 Plus 128 GB: 9.299 TL

Samsung Galaxy S20 Ultra LTE 128 GB: 11.999 TL

Yukarıdaki fiyatlar, Samsung’un 11 Şubat’taki tanıtıma eş zamanlı olarak resmi internet sitesi üzerinden açıkladığı ön sipariş fiyatlarını gösteriyor. Samsung, Galaxy S20 Plus ya da Galaxy S20 Ultra'yı ön sipariş veren müşterilerine Galaxy Buds+ kablosuz kulaklığı da hediye edecek. Ayrıca tüm telefonlarda varsayılan olarak çif SIM kart desteği bulunurken, hiçbirisinde 5G desteği bulunmayacak.

Dileyenler telefonların detaylı özellikleri için Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra için yayınladığımız detaylı haberlere göz atabilirler. Ayrıca Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip de bugün tanıtılmıştı.