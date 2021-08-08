Emniyet Genel Müdürlüğü, ülkemizde felaketler art arda gelirken bu durumdan yararlanmaya çalışan kişilere karşı uyardı. Yaptığı paylaşımda bu kişilere itibar ederken dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken EGM, bu durumda sorgulayıcı olunması gerektiğini söyledi.

Başta koronavirüs ve orman yangınları olmak üzere birçok farklı olay, ülkemizin kötü sonuçlarla baş başa kalmasına sebep olmuştu. Çıkan orman yangınlarına yeterince müdahale edilememesi ve kaynak eksikliği gibi sorunlar sebebiyle devasa büyüklükte bir alan, alevlere teslim olmuştu.

Bu gibi olaylar ülkemizde yaşanırken maalesef durumdan kendisine pay çıkarmaya çalışan insanların da olması kaçınılmaz oluyor. Çoğunlukla yardım kampanyası adı altında siber suç işleyen bu kişilere karşı Emniyet Genel Müdürlüğü uyardı. Bir Twitter paylaşımıyla uyarıda bulunan EGM, yardım kampanyalarının yasal izinli olup olmamasının önemini vurguluyor.

“İyi niyetiniz suistimal edilmesin”

Yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü; “Toplumun hassasiyet gösterdiği konuları kötüye kullanarak, “yardım” adı altında haksız şekilde sizden para talep eden dolandırıcılara; itibar etmeyin, inanmayın, sorgulayın.” diyerek her yardım kampanyasına itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Buna ek olarak “İyi niyetiniz suistimal edilmesin” başlığını kullanan EGM, devamında şunları söylüyor:

“Toplumu etkileyen olay ve konular üzerinden iyi niyet duyguları istismar edilmeye çalışılabilir.

Yardım toplama girişimlerinin altında dolandırıcılık olma ihtimali yok sayılmamalı

Bağış veya yardım yapılmadan önce, kampanyanın yasal izinli olup olmadığı kontrol edilmeli

Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar edilmemeli”"

EGM’nin yaptığı açıklamalar, yangın ve korona gibi ülkeyi kötü duruma düşüren felaketler konusunda yardım kampanyaları yaygınlaşmaya başladığı sırada geldi. Fakat söylenenler, herhangi bir zamanda başlatılan yardım kampanyaları için geçerli olacaktır.