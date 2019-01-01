Ehliyet, Kimlik ve Pasaport Ücretlerine Yılbaşı Zammı Geldi

Pasaport, sürücü belgesi, araç tescil belgesi gibi “değerli kağıt” statüsündeki evrakların ücretleri, yılbaşıyla beraber yüzde 23.5 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı için geçerli olacak değerli kağıt bedellerini belirledi. Konuya ilişkin Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tebliği, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylelikle yeni fiyatlar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş oldu.

Yeni fiyatlandırmaya göre noter kağıtları 13.50 TL ile 27 lira arasında değişecek. Pasaport bedeli ise 133.50 TL olacak.

Kimlik kartları 22.50 TL, aile cüzdanı 121 TL, sürücü belgesi ve sürücü çalışma belgeleri 166 TL, motorlu araç tescil belgesi 148.50 TL, iş makinesi tescil belgesi 124 TL, banka çeklerinin her bir yaprağı 8 TL ve Mavi Kart 12.50 TL olacak.

Noter Kağıtları Değerleri Ne Kadar Oldu?

Noter kağıtları için 1 Ocak 2019 itibariyle geçerli olacak olan fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Noter kağıdı: 13.50 TL

Beyanname: 13.50 TL

Protesto, vekaletname, re'sen senet: 27 TL

Pasaportlar: 133.50 TL

İkamet izni: 89 TL

Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22.50 TL

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 45 TL